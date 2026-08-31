Renuncia masiva: médicos protestan en el Hospital Nacional de Itauguá

Mientras se efectivizaba hoy en la sede del Ministerio de Salud Pública, en Asunción, una renuncia en masa de médicos especialistas en cirugía pediátrica, terapeutas pediátricos y trabajadores de otras especialidades médicas del sistema público de salud, galenos del Hospital Nacional de Itauguá se manifestaron hoy frente a ese centro asistencial, donde también se esperan dimisiones.

Estas renuncias llegan luego de una semana de huelga a nivel nacional de médicos del sector público, quienes argumentan que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

El Gobierno no fue capaz de llegar a un acuerdo con los médicos la semana pasada.

“No pedimos privilegios”

“No estamos teniendo siquiera un planteamiento de cómo mejorar la situación, este es un sistema que lleva roto bastante tiempo”, dijo hoy a ABC Color la doctora Milena Cuevas, una de las trabajadoras del Hospital Nacional de Itauguá que protestaron frente al nosocomio.

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La doctora Cuevas comentó que esta mañana tendría lugar una reunión entre representantes de los médicos y la dirección médica y general del Hospital de Itauguá, donde se comunicará la cantidad de médicos especialistas de ese centro de salud que renunciarán.

Recordó los puntos de reclamo que han presentado los médicos, entre los que figuran no solo el reajuste salarial y la mejor provisión de insumos y medicamentos, sino también la “desprecarización laboral” de miles de médicos que están bajo “contratos precarios” y que se reconozca el pago doble por trabajo en días feriados o domingos.

“Estamos hablando de vidas, pedimos insumos, trabajar en mejores condiciones, dignidad para nosotros y para los pacientes”, enfatizó.

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Sobre el reclamo de reajuste salarial, la doctora Cuevas manifestó que “no pedimos privilegios como mucha gente dice, estamos pidiendo recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2012”.

“Tenemos especialistas que llevan 12 a 15 años formándose y ganan lo mismo que ganaban antes”, subrayó.

Renuncia masiva

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el doctor Roberto Riveros, secretario gremial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, dijo que la totalidad de los especialistas cirujanos pediátricos del Ministerio de Salud renunció.

Añadió que en el Hospital Pediátrico ‘Niños de Acosta Ñu’ están renunciantes 41 de 47 terapistas pediátricos y 11 de 14 terapistas del área de Cardiología; en el Hospital Nacional de Itauguá renuncian 24 de 28 terapistas, en el Hospital de Trauma 19 de 21 y en el Hospital Regional de Ciudad del Este 12 de 13. Además, se sumarían renuncias de especialistas del Instituto Nacional de Cáncer (Incan).

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También están renunciantes la mayoría de los neurocirujanos del Hospital de Trauma.

El doctor Riveros afirmó que hoy se presentaron 196 renuncias en el Ministerio de Salud y se espera que las dimisiones totalicen 600 durante el transcurso de la semana.