Crisis en salud: Jefes de servicios del Hospital General de Itapúa ponen a disposición sus cargos

Los jefes de servicio del Hospital General de Itapúa (HGI) presentaron hoy una nota donde ponen a disposición sus cargos en el marco de la reivindicación del gremio y la falta de “seriedad” del Gobierno Nacional en las negociaciones.

En el escrito reivindican sus reclamos por reajuste salarial, mejores condiciones de trabajo, insumos y pago de feriados trabajados.

Los especialistas del Hospital General de Itapúa que pusieron sus cargos a disposición son:

Jefa de servicio de Pediatría, Dra. Natalia Luraschi. Jefa de servicio Terapia Neonatal, Dra. Marisol Riveros. Jefa de servicio Terapia Pediátrica, Dra. Lurdes Thiebeaud. Jefa de servicio Urgencias Pediátricas, Dra. Eliza Núñez. Jefe de servicio Clínica Médica, Dr. Manuel Esteban Codas. Jefa de servicio Terapia de Adultos, Dra. Lucía Vega. Jefe de servicio Traumatología Adultos, Dr. Óscar Ramírez. Jefe de servicio Cirugía General, Dr. Osmar Muñoz. Jefe Departamento de Urgencias, Dr. Rafael Ramírez. Jefe Departamento Quirúrgico y Servicio de Anestesiología, Dr. Herminio Martínez. Jefe Departamento de Atención Ambulatoria, Dr. Walter Flores. Jefe de servicio Área de Ginecología y Obstetricia, Dra. Clyde Núñez. Jefe del Departamento de Servicios de Médicos Auxiliares, Dr. José Carlos Acosta.

Lea más: ¿Habrá otra huelga de médicos? Esto dicen los gremios

Preocupación por especialistas

El director del Hospital General de Itapúa (HGI), Juan María Martínez, explicó que desde este lunes volvieron a atender los médicos tras la huelga realizada la semana anterior. Las atenciones ambulatorias fueron las afectadas, lo que generó que los turnos sean reagendados.

Entre los principales inconvenientes refirió que tienen que ver con las cirugías programadas, porque las que estaban para la semana pasada tuvieron que reagendarse. Además, detalló que algunos médicos actúan de brazos caídos tras la falta de acuerdo con el Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La preocupación principal estaría por la posibilidad de la renuncia de anestesiólogos, situación que pondría en jaque al sistema de salud, según puntualizó. Sobre las afectaciones de las renuncias, aclaró que la atención no se vería afectada, pero si habrá un resentimiento en el área administrativa, puntualizó.

Pacientes del HGI manifestaron que los servicios se vieron retrasados, pero que apoyan el reclamo de los médicos. Algunos criticaron que no pudieron acceder a turno la semana pasada por la huelga.