Hospital Loma Plata corta servicios a asegurados del IPS tras agotarse cupos

La Administración del Hospital Loma Plata emitió un comunicado oficial en el que confirma que, desde las 11:00 de este martes, la cobertura médica para los asegurados y patronales del Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de sus instalaciones queda suspendida de manera temporal.

La medida responde a que el contrato vigente entre ambas instituciones alcanzó el techo del cupo presupuestario establecido. Esta medida deja a cientos de familias sin un lugar donde consultar o realizarse estudios en la zona.

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La interrupción de las prestaciones mantendrá su vigencia hasta que el IPS apruebe una ampliación presupuestaria o habilite un nuevo cupo contractual que permita destrabar la deuda operativa.

Desde el sanatorio chaqueño aclararon que brindarán orientación y apoyo para los trámites de derivación dentro de sus posibilidades.

ABC Color no tuvo respuesta del IPS para conocer su plan de acción ante el cese del servicio por parte del sanatorio privado, que deja a los asegurados de la previsional de la zona chaqueña a la deriva.