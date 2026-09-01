IPS exonera unos G. 3.900 millones en su campaña de morosidad

Durante la última sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), realizada esta mañana, la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) presentó el informe financiero de ejecución y los montos recaudados en el marco de la campaña de exoneración de recargos por mora.

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La exposición ante el Consejo puso especial énfasis en los volúmenes de dinero captados, las sumas perdonadas en multas y los montos globales de la cartera morosa que arrastra la previsional.

Impacto de la campaña de IPS: Más de 17.000 patronales se pusieron al día

El informe técnico detalló que un total de 17.616 firmas patronales se acogieron a los beneficios de la promoción desde su arranque el pasado 24 de julio. Los flujos financieros ingresados a las arcas del IPS se dividieron de la siguiente manera:

Pagos al contado y parciales: Concentraron el 62% de la recaudación generada por la promoción en concepto de cancelación del total de la deuda, y un 36% correspondiente a pagos sobre porciones parciales de las planillas pendientes. En conjunto, estas dos modalidades permitieron recuperar G. 128.670 millones , mientras que los recargos por mora exonerados a estas empresas sumaron G. 1.600 millones .

Financiamiento y fraccionamiento de deudas: A pesar de representar un volumen menor en cuanto a cantidad de empresas adheridas (548 firmas, equivalente al 2% de lo ingresado), el fraccionamiento implicó un monto total reestructurado de G. 26.173 millones. De este total financiado, el IPS captó G. 3.150 millones en conceptos de entrega inicial y primeras cuotas, perdonando a su vez G. 2.317 millones en intereses moratorios acumulados para facilitar la estructuración de los pagos a plazo.

Los números que dejó la última tregua del IPS a empresas

Un aspecto destacado del informe fue el éxito financiero obtenido mediante campañas de comunicación directa automatizada. Se informó que mensajes de texto y correos electrónicos masivos fueron enviados a más de 65.000 contactos y 30.000 cuentas corporativas:

En el sector de seguro doméstico , de una deuda inicial catastrada en G. 1.781 millones , la previsional logró recuperar G. 1.478 millones , representando una efectividad de cobro superior al 83%.

En el segmento de servicios comerciales y al público, tras la emisión de avisos de cobro sobre una cartera morosa de G. 7.952 millones, se efectivizaron pagos por G. 6.674 millones. En total, la estrategia de mensajes de texto impulsada en áreas específicas detonó la regularización de más de G. 8.152 millones en pocas jornadas.

¿Negocio redondo o pérdida? El duro debate interno en el IPS por las multas perdonadas

A pesar de los montos inyectados a corto plazo, el informe desató un debate entre Isaías Fretes, presidente del IPS, y los consejeros respecto a la rentabilidad real de condonar multas. Se señaló que la reducción neta en el porcentaje global de patronales en mora apenas alcanzó un 1,95% en comparación con el periodo previo.

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Los miembros del Consejo cuestionaron la conveniencia financiera de resignar miles de millones de guaraníes en recargos punitorios si el impacto porcentual sobre la masa total de deudores es marginal, advirtiendo además sobre el riesgo de desincentivar a los empleadores que abonan sus planillas en fecha de forma regular.