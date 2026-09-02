Anuncian tercera edición del AmCham Job Fair: fechas, requisitos y detalles

La iniciativa, que busca promover el desarrollo profesional y ampliar las oportunidades de inserción laboral en el país, ofrecerá a los asistentes la posibilidad de entablar conexiones directas con los equipos de reclutamiento de firmas líderes, además de acceder a entrevistas in situ y entablar redes de networking con referentes del sector privado.
Asimismo, durante la jornada se desarrollará un panel de expertos enfocado en compartir experiencias y nuevas perspectivas sobre el mercado laboral actual. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería (Torre 1, piso 15), en el horario de 09:00 a 14:00.
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¿A quiénes está dirigida la convocatoria?
La convocatoria está dirigida a una gama específica de postulantes que cuenten con formación o vínculos académicos e internacionales. Entre los perfiles elegibles se encuentran:
- Participantes y exparticipantes de programas educativos promovidos por la Embajada de los EE.UU. y sus organizaciones aliadas
- Profesionales graduados o con experiencia laboral en Estados Unidos
- Alumnos de nivel avanzado o egresados del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA)
- Exbecarios de programas de becas de Taiwán, así como del programa BECAL (específicamente de instituciones de EE.UU.) y del programa Chevening
- Exalumnos de colegios bilingües español-inglés
- Participantes de programas de intercambio secundario o universitario en instituciones estadounidenses
La actividad cuenta con el apoyo de la Fundación AmCham y ManpowerGroup. Los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa para asegurar su participación en el evento. Pueden acceder al formulario a través de este enlace.
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