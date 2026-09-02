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02 de septiembre de 2026 a la - 10:06

Anuncian tercera edición del AmCham Job Fair: fechas, requisitos y detalles

Mujer de chaqueta azul y hombre de camiseta burdeos conversan en feria de empleo, rodeados de banners de Manpower y Kemsa.
Asistentes interactúan en la AmCham Job Fair, donde se promueven oportunidades laborales significativas.Instagram @fundacionamcham

La Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AmCham) y la Embajada de Estados Unidos invitan a la tercera edición de la feria laboral “AmCham Job Fair”, un encuentro pensado para conectar a talentos profesionales con empresas referentes de diversos sectores.

Por ABC Color

La iniciativa, que busca promover el desarrollo profesional y ampliar las oportunidades de inserción laboral en el país, ofrecerá a los asistentes la posibilidad de entablar conexiones directas con los equipos de reclutamiento de firmas líderes, además de acceder a entrevistas in situ y entablar redes de networking con referentes del sector privado.

Asimismo, durante la jornada se desarrollará un panel de expertos enfocado en compartir experiencias y nuevas perspectivas sobre el mercado laboral actual. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería (Torre 1, piso 15), en el horario de 09:00 a 14:00.

Cuatro personas en un panel: hombre calvo con barba y corbata roja, mujer con blazer claro, hombre con traje y joven con traje claro, en evento formal.
Lanzamiento oficial de la tercera edición de AmCham Job Fair, en el marco de Freedom 2050, en conmemoración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos.

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¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a una gama específica de postulantes que cuenten con formación o vínculos académicos e internacionales. Entre los perfiles elegibles se encuentran:

  • Participantes y exparticipantes de programas educativos promovidos por la Embajada de los EE.UU. y sus organizaciones aliadas
  • Profesionales graduados o con experiencia laboral en Estados Unidos
  • Alumnos de nivel avanzado o egresados del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA)
  • Exbecarios de programas de becas de Taiwán, así como del programa BECAL (específicamente de instituciones de EE.UU.) y del programa Chevening
  • Exalumnos de colegios bilingües español-inglés
  • Participantes de programas de intercambio secundario o universitario en instituciones estadounidenses
Cinco panelistas sentados, uno hablando mientras el público escucha, todos con camisetas 'BECOME MORE'.
Un panel de cinco especialistas exponen ante un público atento en el evento AmCham Job Fair 2025.

La actividad cuenta con el apoyo de la Fundación AmCham y ManpowerGroup. Los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa para asegurar su participación en el evento. Pueden acceder al formulario a través de este enlace.

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