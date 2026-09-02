Mundial de rally: Dinac revela movimiento en el aeropuerto de Encarnación

El mundial de rally tuvo sus fechas en Paraguay desde el 27 al 31 de agosto en el departamento de Itapúa y el evento reunió a una gran cantidad de espectadores.

Al respecto, la Dinac confirmó que WRC Rally en nuestro país también “dejó su huella” en el Aeropuerto Tte. Amín Ayub ubicado en Encarnación, capital del mencionado departamento.

Según la institución, hubo un acompañamiento al movimiento con mayor concentración del 20 al 31 de agosto y estos fueron los números generados:

438 operaciones aéreas

1.958 pasajeros entre llegadas y salidas

“Una cifra que refleja el impacto de este gran evento internacional y el intenso trabajo de nuestros funcionarios para acompañar cada jornada”, aseguran.

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El mundial de rally en Paraguay

Sami Pajari ganó el Rally del Paraguay 2026. El finlandés de 24 años logró la tercera victoria consecutiva en la temporada y es el segundo vencedor en el palmarés del certamen guaraní.

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Por su parte, Diego Domínguez Bejarano conquistó la WRC2 en el departamento de Itapúa, un hecho histórico para el automovilismo paraguayo.

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