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02 de septiembre de 2026 a la - 20:07

Mundial de rally: Dinac revela movimiento en el aeropuerto de Encarnación

Grupo de personas en el aeropuerto, con vehículos estacionados, vestimenta variada, clima nublado y ambiente de actividad.
Un grupo de personas congregadas en el Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub González en el marco del mundial de rally. Sergio Gonzáelez

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) compartió los números que dejó el mundial de rally en el Aeropuerto Tte. Amín Ayub de Encarnación. ¿Cuántos pasajeros hubo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

El mundial de rally tuvo sus fechas en Paraguay desde el 27 al 31 de agosto en el departamento de Itapúa y el evento reunió a una gran cantidad de espectadores.

Al respecto, la Dinac confirmó que WRC Rally en nuestro país también “dejó su huella” en el Aeropuerto Tte. Amín Ayub ubicado en Encarnación, capital del mencionado departamento.

Según la institución, hubo un acompañamiento al movimiento con mayor concentración del 20 al 31 de agosto y estos fueron los números generados:

  • 438 operaciones aéreas
  • 1.958 pasajeros entre llegadas y salidas
Gráfico informativo del Aeropuerto Tte. Amin Ayub con datos sobre operaciones y pasajeros durante el WRC Rally del Paraguay.
El Aeropuerto Tte. Amin Ayub de Encarnación mostró un total de 438 operaciones y 1958 pasajeros en el marco del rally.

“Una cifra que refleja el impacto de este gran evento internacional y el intenso trabajo de nuestros funcionarios para acompañar cada jornada”, aseguran.

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El mundial de rally en Paraguay

Sami Pajari ganó el Rally del Paraguay 2026. El finlandés de 24 años logró la tercera victoria consecutiva en la temporada y es el segundo vencedor en el palmarés del certamen guaraní.

Fotografía gentileza de WRC Rally del Paraguay que muestra a Sami Pajari (c) de Finlandia sosteniendo el trofeo tras ganar.
Fotografía gentileza de WRC Rally del Paraguay que muestra a Sami Pajari (c) de Finlandia sosteniendo el trofeo tras ganar.

Por su parte, Diego Domínguez Bejarano conquistó la WRC2 en el departamento de Itapúa, un hecho histórico para el automovilismo paraguayo.

El paraguayo Diego Domínguez Bejarano celebra la victoria del Rally del Paraguay 2026 en la categoría WRC2 del Mundial de Rally.
El paraguayo Diego Domínguez Bejarano celebra la victoria del Rally del Paraguay 2026 en la categoría WRC2 del Mundial de Rally.

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