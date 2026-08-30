Rally del Paraguay: El resumen del triunfo de Sami Pajari

Sami Pajari ganó el Rally del Paraguay 2026. El finlandés de 24 años logró la tercera victoria consecutiva en la temporada y es el segundo vencedor en el palmarés del certamen guaraní. Por su parte, Diego Domínguez Bejarano conquistó la WRC2 en el Departamento de Itapúa en una jornada histórico para el automovilismo paraguayo.

Lea más: Sami Pajari es el ganador del Rally del Paraguay 2026

Rally del Paraguay 2026: resumen

15:00 ¡Sami Pajari es el ganador del Rally del Paraguay 2026!

Sami Pajari ganó la segunda edición del Rally del Paraguay. El piloto finlandés de Toyota Gazoo Racing sumó la tercera victoria consecutiva en el Mundial de Rally 2026.

14:44 Mundial de Rally: El podio del Rally del Paraguay 2026 en la WRC2

Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2) 03:21:09 Gus Greensmith (Toyota GR Yaris Rally2) +22.7 Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2) +2:42.5

14:33 Diego Domínguez Jr. ganó el Rally del Paraguay 2026 en la WRC2

Histórico: Diego Domínguez Bejarano es el ganador del Rally del Paraguay en la WRC2. Es el primer paraguayo en ganar una carrera del Mundial de Rally en la categoría.

14:15 Taylor Gill es el primero en partir en la última prueba especial

El australiano Taylor Gill abre la SS22, la última especial del Rally del Paraguay 2026. Sami Pajari y Diego Domínguez Bejarano buscan el triunfo.

13:30 Los videos del terrible accidente de Katsuta en la SS21

Takamoto Katsuta volvió a sufrir un accidente en el Rally del Paraguay 2026. El japonés volcó en la SS21 y fue trasladado a un centro médico en helicóptero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

12:50 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

Sebastien Ogier Oliver Solberg +2.2 Thierry Neuville +3.3 Adrien Fourmaux +7.8 Elfyn Evans +14.9

12:45 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +22.2 Alejandro Galanti +2:45

12:44 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS21

Sami Pajari Hayden Paddon +26.1 Adrien Fourmaux +49.4 Elfyn Evans +53.2 Oliver Solberg +3:09.9 Joshua Mcerlean +04.16.4 Jon Armstrong +7:21.4 Diego Domínguez Bejarano +7:28.8 Gus Greensmith +7:51 Alejandro Galanti +10:13.8

12:25 Los autos realizan Artigas 2, la SS21, como enlace

La dirección de la carrera del Rally del Paraguay 2026 ordenó que los autos realicen Artigas 2 en enlace.

12:05 Tramo cancelado por el accidente de Takamoto Katsuta

La WRC canceló el penúltimo tramo del Rally del Paraguay 2026 luego del accidente de Takamoto Katsuta. Queda una especial para final de la carrera.

12:00 Takamoto Katsuta y Aaron Johnston están bien tras el vuelco

Toyota Gazoo Racing informó que “el coche #18 ha chocado en SS20. La tripulación está fuera del coche y está bien, pero la carretera está bloqueada y la etapa ha sido suspendida con bandera roja”.

11:55 Bandera roja en el penúltimo tramo del Rally del Paraguay 2026

Takamoto Katsuta sufrió un accidente en la SS21 y hay bandera roja. Por ahora, la carrera está parada.

11:43 Takamoto Katsuta abre la penúltima especial del día

Takamoto Katsuta realiza los 19,6 kilómetros de Artigas 2, la penúltima especial del Rally del Paraguay 2026.

11:40 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

Sebastien Ogier Oliver Solberg +2.2 Thierry Neuville +3.3 Adrien Fourmaux +7.8 Takamoto Katsuta +10.4

11:35 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +22.2 Alejandro Galanti +2:45

11:27 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS20

Sami Pajari Hayden Paddon +26.1 Adrien Fourmaux +49.4 Elfyn Evans +53.2 Oliver Solberg +3:09.9 Joshua Mcerlean +04.16.4 Jon Armstrong +7:21.4 Diego Domínguez Bejarano +7:28.8 Gus Greensmith +7:51 Alejandro Galanti +10:13.8

11:20 Sami Pajari terminó la SS20 y aumentó la diferencia en la cima

Sami Pajari aumentó a 3 segundos la diferencia sobre Hayden Paddon en la antepenúltima prueba especial del Rally del Paraguay 2026. Restan dos tramos para finalizar la carrera.

10:15 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

Sébastien Ogier Thierry Neuville +0,5 Oliver Solberg +3,7 Adrien Fourmaux +7,3 Takamoto Katsuta +9,1

10:10 La SS20 arranca a las 10:51 en Artigas Oeste

La prueba especial 20, la antepenúltima del Rally del Paraguay, comienza a las 10:51. El tramo de Artigas Oeste tiene 6,67 kilómetros.

09:30 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +24.7 Alejandro Galanti +2:48.7

09:15 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS19

Sami Pajari Hayden Paddon +23.2 Adrien Fourmaux +49.5 Elfyn Evans +52.6 Oliver Solberg +3:12 Joshua Mcerlean +04.07.7 Jon Armstrong +6:46.8 Diego Domínguez Bejarano +7:13 Gus Greensmith +7:37.7 Alejandro Galanti +10:01.7

09:00 El accidente de Fau Zaldivar en la SS19 del Rally del Paraguay

Fau Zaldívar sufrió un accidente en una curva de la SS19 y perdió el décimo lugar en la general y el tercer puesto en la WRC2.

08:30 La clasificación del Súper Domingo del Rally del Paraguay 2026

Sébastien Ogier Thierry Neuville +0.4 Takamoto Katsuta +9.1 Oiver Solberg +5.1 Adrien Fourmaux +7.4

08:00 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +30.2 Fau Zaldívar +1:13.6

07:50 La clasificación general del Rally del Paraguay hasta la SS18

Sami Pajari Hayden Paddon +21.5 Adrien Fourmaux +52.9 Elfyn Evans +54.5 Oliver Solberg +3:16.7 Joshua Mcerlean +3:33.2 Diego Domínguez Bejarano +6:37.5 Jon Armstrong +6:37.6 Gus Greensmith +6:07.7 Fau Zaldívar +7:51.1

07:05 Comienza la Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026

La Etapa 3 del Rally del Paraguay 2026 está en marcha en los 10,26 kilómetros de Encarnación.

07:00 Sami Pajari es el líder del Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari cerró la Etapa 2 en la punta de la clasificación general y está cinco especiales del triunfo en el Rally del Paraguay 2026.