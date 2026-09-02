Paraguarí: funcionarios municipales van a paro para exigir pago de salarios

La tensión en la Municipalidad de Paraguarí se intensificó luego de que más de 20 funcionarios decidieran reactivar la medida de protesta mediante una sentata por tiempo indefinido.

La decisión surge tras el flagrante incumplimiento de un acuerdo firmado en un “acta de entendimiento y compromiso de pago” con el intendente Marcelo Simbrón (ANR), quien debió regularizar los haberes atrasados, de cinco meses, a finales del mes pasado.

El compromiso oficial, suscrito el pasado 10 de agosto, estipulaba un plan de pagos para mitigar los meses de sueldo pendientes. Aunque el jefe comunal saldó la primera cuota el 14 de agosto —correspondiente a marzo—, omitió concretar el desembolso previsto para el 31 de agosto sobre el salario de abril, sin brindar explicaciones ni fijar una nueva fecha.

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Ante la incertidumbre presupuestaria, los manifestantes anunciaron que prevén para mañana el bloqueo del acceso a los contribuyentes en la Municipalidad.

La medida busca visibilizar el reclamo y frenar temporalmente la atención al público en las dependencias comunales hasta obtener una respuesta formal por parte del intendente, señaló la manifestante Arminda Boschert de Cantero.

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Nuestra redacción intentó obtener la versión del jefe municipal, Simbrón, pero hasta el cierre de esta edición el mismo no atendió las llamadas telefónicas.