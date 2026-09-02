Nacionales
02 de septiembre de 2026 a la - 19:30

Paraguarí: funcionarios municipales van a paro para exigir pago de salarios

Funcionarios municipales de Paraguarí cumplen tres días de protesta por salarios impagos.
Funcionarios municipales de Paraguarí anuncian que mañana bloquearán el acceso de los contribuyentes al local comunal.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Funcionarios municipales endurecen protestas por salarios impagos y anuncian que bloquearán el acceso a los contribuyentes.

Por Emilce Ramírez

La tensión en la Municipalidad de Paraguarí se intensificó luego de que más de 20 funcionarios decidieran reactivar la medida de protesta mediante una sentata por tiempo indefinido.

La decisión surge tras el flagrante incumplimiento de un acuerdo firmado en un “acta de entendimiento y compromiso de pago” con el intendente Marcelo Simbrón (ANR), quien debió regularizar los haberes atrasados, de cinco meses, a finales del mes pasado.

Funcionarios municipales de Paraguarí realizan una sentata dentro y fuera de la sede comunal en reclamo del pago de cinco meses de salarios atrasados.
Funcionarios municipales de Paraguarí esperan cobrar sus salarios atrasados de cinco meses.

El compromiso oficial, suscrito el pasado 10 de agosto, estipulaba un plan de pagos para mitigar los meses de sueldo pendientes. Aunque el jefe comunal saldó la primera cuota el 14 de agosto —correspondiente a marzo—, omitió concretar el desembolso previsto para el 31 de agosto sobre el salario de abril, sin brindar explicaciones ni fijar una nueva fecha.

Funcionarios de la Municipalidad de Paraguarí reactivan protesta por incumplimiento en el pago de salarios.
Funcionarios de la Municipalidad de Paraguarí reactivan protesta por incumplimiento de compromiso de pagar salarios.

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Ante la incertidumbre presupuestaria, los manifestantes anunciaron que prevén para mañana el bloqueo del acceso a los contribuyentes en la Municipalidad.

Marcelo Simbrón, intendente de Paraguarí.
Marcelo Simbrón, intendente de Paraguarí.

La medida busca visibilizar el reclamo y frenar temporalmente la atención al público en las dependencias comunales hasta obtener una respuesta formal por parte del intendente, señaló la manifestante Arminda Boschert de Cantero.

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Nuestra redacción intentó obtener la versión del jefe municipal, Simbrón, pero hasta el cierre de esta edición el mismo no atendió las llamadas telefónicas.