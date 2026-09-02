Solo 62 de 1.430 postulantes pasaron examen para obtener registro notarial

En total, 92 eran los registros notariales que estaban disponibles para el 17º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay.

Tras el examen que se realizó ayer, de 1.430 postulantes, solo 62 lograron aprobar la prueba que constaba de 50 preguntas de selección múltiple durante el plazo de dos horas establecido.

Katia Ayala Ratti, vicepresidenta del Colegio de Escribanos del Paraguay, indicó que la alta participación evidencia que existe un interés legítimo en acceder a la función pública notarial. Destacó que el examen se desarrolló en total tranquilidad, ya que no se registraron disturbios, ni hubo ningún tipo de inconvenientes.

“Lo que sí este concurso de oposición y méritos no mide la capacidad, lo que mide probablemente es la vocación. Quien supera este concurso demuestra interés, demuestra disciplina y demuestra convicción en poder ejercer la función notarial”, refirió.

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Distribución de los registros notariales

Según la representante del Colegio de Escribanos, la distribución de los registros habilitados para el concurso se dio de la siguiente forma:

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Asunción , Capital: 40.

Central : 22.

Alto Paraguay : 1 (Puerto Casado).

Alto Paraná : 3 (Ciudad del Este, Minga Pora y Presidente Franco).

Amambay : 2 (Bella Vista, Pedro Juan Caballero).

Boquerón : 1 Mariscal José Félix Estigarribia.

Caaguazú : 3 (Caaguazú, Repatriación y San Joaquín).

Caazapá : 1 (Caazapá).

Canindeyú : 1 (Maracaná).

Cordillera : 3.

Concepción : 3.

Guairá : 1 (Villarrica).

Itapúa : 2 (Encarnación y Hohenau).

Misiones : 2 (San Juan Bautista, Misiones).

Ñeembucú : 2.

Paraguarí : 2 (Quiindy e Ybycuí).

Presidente Hayes : 1 (Puerto Pinasco).

San Pedro: 2.

Explicó que son pocos quienes acceden a los registros, porque es una función regulada y reglada, considerando que al ejercer la función pública notarial uno puede y tiene con el registro que otorga el Estado paraguayo facultades y potestades de otorgar instrumentos públicos, y esos instrumentos públicos deben de valer a quienes solicitan la seguridad jurídica.

“Si uno tiene un título es porque accedió a través de un notario y ese notario tiene que hacer todas las tareas para que pueda ese instrumento público ser irrebatible, no tenga ningún indicio de nulidad y, por tanto, en ese sentido es que se diferencia a otras funciones que es por eso es el numerus clausus con relación a otras funciones que podría ser de libre acceso”, precisó.

Recordó que el notariado en sí, en la figura del notario, que es por delegación del Estado tiene muchas responsabilidades y habilidades, que no solo se restringen al ámbito civil, sino también al penal, administrativo y tributario que recaen sobre quiénes ejercen.

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De los postulantes que se presentaron a rendir, dijo que los que no aprobaron el examen quedarían en el bagaje para los otros concursos futuros, en donde los registros que no fueron copados, se acumularían con los nuevos llamados.

Lamenta falta de escribanos en mesa examinadora

Ayala Ratti dijo que están satisfechos con el resultado y con la forma en que se procede para otorgar los registros notariales, porque es una manera de filtrar, pero como colegio de escribanos lamentaron que en la mesa examinadora que generalmente está compuesta por notarios que ejercen la profesión, en esta oportunidad no fue llamado ninguno.

Dijo que la misma fue compuesta en mayoría por los propios ministros de la Corte, inclusive abogados o personas que está dedicándose a la docencia, pero ningún representante del ámbito que ejerce.

“Hemos de ser bastante los que podemos integrar la mesa examinadora o el tribunal examinador. Entonces es como una suerte de, a ver, quienes juzgan no son notarios a quienes están concursando que van a ser nuestros pares, al menos que exista una suerte de equilibrio y en ese sentido el colegio de escribanos va a seguir insistiendo a que exista este equilibrio institucional de manera tal a que en los próximos concursos ellos puedan estar también contando con la expertise de quienes estamos en el día a día”, sostuvo.

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Agregó que como escribanos podrían haber colaborado en realizar preguntas que no se realizaron durante el examen. Contó que en otros tiempos la Corte tenía buena relación con el Colegio de Escribanos, situación que no se da ahora y que pese a que solicitaron su inclusión por escrito, no fueron escuchados.