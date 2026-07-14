RUN: escribanos cuestionan implementación y alertan sobre riesgos para la seguridad jurídica

El pronunciamiento del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP) fue emitido en respuesta al comunicado difundido por el Registro Unificado Nacional (RUN) el pasado 9 de julio.

En el aviso, la institución del Estado explicó las causas de los retrasos en la expedición de documentos y defendió el proceso de integración entre la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

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Ley debe alcanzar a ciudadanos y al Estado

Si bien el Colegio reconoció el desafío que representa la unificación de estas instituciones y valoró el esfuerzo realizado por funcionarios y autoridades para concretar una reforma estructural sin precedentes, afirmó que el cumplimiento de la Ley Nº 7424/2025 debe alcanzar tanto a los ciudadanos como al propio Estado.

En ese sentido, señaló que la normativa obliga al Estado a implementar la infraestructura geodésica nacional sobre la cual deben elaborarse los planos georreferenciados. Sin embargo, indicó que hasta el momento no se informó si esa infraestructura, prevista en el artículo 52 de la ley, se encuentra plenamente operativa en todo el país.

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Solicitan implementación efectiva del Código Único de Identificación

El gremio también manifestó que el RUN aún no comunicó la implementación efectiva del Código Único de Identificación Catastral Registral, herramienta considerada esencial para integrar la información física y jurídica de los inmuebles.

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Otro de los cuestionamientos apunta a la auditoría de las bases de datos realizada durante la transición al nuevo sistema. Según el Colegio, las inconsistencias detectadas actualmente hacen dudar de que ese proceso haya concluido antes de la puesta en marcha del RUN.

Agregó que la existencia de una resolución que exime a la institución de responsabilidad por errores históricos genera incertidumbre sobre la confiabilidad de la información registral.

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Siguen expidiéndose certificados catastrales con errores

En materia operativa, el CEP afirmó que continúan expidiéndose certificados catastrales registrales con errores, incluso respecto de inmuebles cuyos planos ya se encuentran registrados. Estas situaciones, indicó, obligan a los usuarios a presentar recursos de revisión y solicitudes de corrección, incrementando los costos y retrasando operaciones inmobiliarias.

Además, sostuvo que la expedición de certificados continúa excediendo los plazos previstos en la ley y que, cuando se detecta un error, los tiempos para obtener una respuesta pueden duplicarse o triplicarse, afectando directamente a compradores, vendedores y acreedores.

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Solicitan detalle de certificados y uniformidad de criterios

El Colegio también cuestionó que el RUN destaque únicamente la cantidad de documentos expedidos sin publicar indicadores sobre la calidad del servicio.

Entre otros datos, reclamó conocer cuántos certificados fueron emitidos con errores, cuántos recursos de revisión fueron presentados, cuántas certificaciones fueron modificadas posteriormente y cuántas solicitudes de corrección debieron tramitarse.

Otro de los puntos señalados es la falta de uniformidad en los criterios técnicos. El gremio afirmó que existen cambios permanentes en las interpretaciones administrativas y citó como ejemplos diferencias en la certificación de inmuebles respecto de la Zona de Seguridad Fronteriza, inconsistencias en la clasificación de zonas urbanas y rurales y la constante emisión de resoluciones y circulares que, según sostuvo, incrementan la burocracia en lugar de simplificar los procedimientos.

Asimismo, advirtió que el aumento de errores provocó un crecimiento de los recursos de revisión, pero que en numerosos casos estos son resueltos cuando el certificado ya perdió su vigencia de 30 días, dejando sin efecto práctico el mecanismo administrativo.

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Principal desafío sigue siendo la integración cartográfica

Respecto de los planos registrados, el Colegio afirmó que su inscripción no garantiza actualmente que un inmueble no presente futuras superposiciones gráficas.

Incluso señaló que existen casos en los que parcelas visibles en el visor catastral posteriormente reciben certificaciones negativas por supuesta inexistencia de planos, situación que, según indicó, genera incertidumbre sobre la estabilidad de la base de datos.

El gremio sostuvo que el principal desafío del RUN sigue siendo la integración cartográfica del territorio nacional. Recordó que Paraguay aún no cuenta con un Catastro Nacional Integral y que la cartografía continúa construyéndose con planos elaborados en distintas épocas y bajo diferentes metodologías.

Por ese motivo, consideró técnicamente imposible garantizar que no existan futuras superposiciones gráficas únicamente mediante el procedimiento de cotejo implementado por el nuevo sistema.