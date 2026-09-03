Esto dice el Mades sobre el decomiso de más de 40 huevos de fauna en el aeropuerto

Como parte de un trabajo conjunto entre varias instituciones de control, ayer hubo un procedimiento en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que permitió decomisar 43 huevos de especies que pertenecerían a fauna silvestre. Más datos sobre el proceso fueron a dados a conocer recién hoy por el Mades.

Por el caso fueron detenidas dos mujeres oriundas de Malasia identificadas como Lee Xing y Ong Li. Según el reporte policial, tenían previsto viajar en un vuelo de la destino a San Pablo, Brasil, desde donde continuarían hasta Bangkok, capital de Tailandia.

Al respecto, el director general de Biodiversidad del Minsiterio del Ambiente, Carlos Monges, confirmó que las sospechosas permanecen detenidas y se exponen a sanciones administrativas que van de 5.000 a 20.000 jornales diarios.

También detalló que las sanciones administrativas van por la institución se dan por transgresión de la Ley 96/92, “De Vida Silvestre”, mientras que el Ministerio Público continuará con el respectivo proceso penal de ambas extranjeras que se expondrían a penas de seis meses a cuatro años de cárcel.

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Huevos: ¿de qué especie?

Sobre los huevos, el funcionario precisó que sospecha que hay más de dos especies entre lo incautado y actualmente están en un refugio habilitado para su incubación.

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“Una vez nacidos sabríamos con certeza las especies. Por el momento se prevé el nacimiento en estos refugios y luego se espera que vayan a un refugio más especializado en la crianza y procesos de reintroduccion de Psitacidos”, detalló a ABC Color.

Asimismo, confirmó que se omiten los nombres y ubicaciones de estos establecimientos por cuestiones de seguridad.

Finalmente, precisó que cada año “en estas épocas se intensifica” este tipo de tráfico ilegal, ya que se trata de una época de reproducción de estas especies. “El Mades intensifica los preocedimientos en estas épocas”, reiteró.

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