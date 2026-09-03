Monseñor Bogarín es una luz que sigue iluminando a la Iglesia, dice obispo

Con una celebración eucarística en la Catedral de esta ciudad de San Juan Bautista, se conmemoraron los 50 años de la Pascua de monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, primer obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones.

La misa fue presidida por monseñor Osmar López, obispo de Misiones y Ñeembucú, quien destacó el legado del religioso y pidió que su testimonio continúe iluminando a la Iglesia y a la sociedad.

Durante la homilía, monseñor López recordó las palabras de Jesús sobre la lámpara que debe colocarse en un lugar visible para iluminar a quienes ingresan.

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A partir de esta enseñanza, dijo que el testimonio de vida de monseñor Bogarín debe continuar siendo una luz para la Iglesia diocesana.

“Hoy, a 50 años de la Pascua de monseñor Bogarín Argaña, quisiéramos que su testimonio de vida siga iluminando el caminar de la Iglesia, particularmente de nuestra Iglesia diocesana”, expresó.

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El obispo señaló, además, que, si es voluntad de Dios, el legado de monseñor Bogarín pueda trascender las fronteras de la diócesis y llegar a todo el Paraguay e incluso al mundo.

“Quisiéramos que el testimonio de monseñor Bogarín Argaña pueda seguir siendo una inspiración para luchar por el bien común, para luchar por los valores del Evangelio: la justicia, la verdad y el amor”, manifestó.

Recrearon la vida de monseñor Bogarín

Los alumnos del séptimo grado B del Colegio Parroquial San Estanislao de Kostka, de la ciudad de Santa Rosa, Misiones, emocionaron a los presentes con una representación teatral que dio inicio a la celebración eucarística en homenaje a monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña.

La puesta en escena recorrió los momentos más importantes de la vida del primer obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones: desde sus años como estudiante, su decisión de abrazar el sacerdocio y su posterior designación como pastor de la diócesis misionera.

Los estudiantes también recrearon el cálido recibimiento que monseñor Bogarín tuvo por parte del pueblo de Misiones, especialmente de las comunidades campesinas, y destacaron su compromiso con la organización y defensa de los sectores más vulnerables.

En ese contexto, representaron el impulso que dio a organizaciones como las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), dejando en evidencia el legado social y pastoral que marcó a toda la región.