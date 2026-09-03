“Monseñor Bogarín fue un gran maestro para Misiones”, dice dirigente campesina

En el asentamiento Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña ubicado a unos 40 kilómetros del casco urbano de San Ignacio, Misiones, conmemoraron hoy los 50 años del fallecimiento del primer obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, en cuyo honor la comunidad lleva su nombre. Se refirió al legado del religioso al cumplirse 50 años de su fallecimiento.

Al respecto, la dirigente de esta comunidad, María Nemesia Ramírez, recordó al religioso como un profeta y maestro que trabajaba con el pueblo y estaba cerca de la gente.

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Señaló que instruyó a campesinos y jóvenes para que despertaran, conocieran su dignidad y defendieran sus derechos dentro de la comunidad y del país.

“Monseñor Bogarín fue el primer obispo diocesano de Misiones. Fue un gran maestro, un gran profeta y un gran papá para mí y para mucha gente. Él pisó tierras misioneras y evangelizó principalmente a los jóvenes campesinos, creando la Juventud Agraria Cristiana (JAC) y las Ligas Agrarias Cristianas (LAC)”, mencionó Ramírez.

Monseñor Bogarín trabajó intensamente con el sector campesino, al que consideraba uno de los más vulnerables del país y que necesitaba mayor conciencia sobre sus derechos.

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“Bogarín nos hacía despertar para conocer nuestra dignidad y nuestros derechos. Eso hizo el religioso y, por eso, nunca va a morir en nosotros, porque sembró esa semilla en nuestra alma”, agregó.

Tras la labor evangelizadora de monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, nació el asentamiento que lleva su nombre, creado hace 26 años y donde actualmente viven unas 50 familias, en esta zona del departamento de Misiones, dedicadas a la producción agropecuaria.

La conmemoración de los 50 años del fallecimiento del religioso se realizó en el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, con la participación de miembros de la comunidad. En la ocasión, se llevó a cabo una celebración religiosa presidida por el padre David Hernández.