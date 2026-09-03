Mujer denunció que su expareja quemó su casa: clama por justicia ante inacción de Fiscalía

Un clima de constante zozobra y desesperación envuelve a Nilda Isasi, una vecina del barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo, quien denuncia públicamente la alarmante inacción del Ministerio Público frente a un presunto intento de atentado contra su vida y la de su hijo.

Los hechos se remontan al mes de diciembre del año pasado, cuando su expareja incendió su vivienda con la creencia de que tanto ella como su hijo se encontraban en el interior.

De acuerdo con el relato de la víctima, el trasfondo de este repudiable ataque fue la negativa del hombre a aceptar el final de la relación sentimental.

“Él siempre tuvo una actitud violenta y es por eso que yo tomé esa decisión de terminar el noviazgo”, expresó Isasi al recordar el motivo que desató la furia del agresor.

Lea más: Limpio: despechado atacó a su expareja e incendió su vivienda

Según señaló la mujer, luego del siniestro el hombre llegó a comunicarse con ella para prometerle que le compraría de vuelta todas las pertenencias reducidas a cenizas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un abandono institucional

A pesar de haber cumplido con los procedimientos legales formales, realizando la denuncia inicial en la comisaría jurisdiccional y posteriormente ratificándola en la Fiscalía, la respuesta del Estado brilla por su ausencia.

Según precisó la afectada, en enero pasado apenas se convocó a declarar a su madre, pero desde entonces el expediente parece haber quedado en el olvido.

“Hasta ahora no se hizo nada. Él está suelto, es una persona peligrosa que, si se animó a quemar mi casa, no quiero imaginar lo que sería capaz de hacernos si nos llega a encontrar. Necesito justicia y ayuda”, imploró Isasi.

Lea más: Video: Detenido por quemar casa de su pareja

La falta de comunicación y avances por parte de las autoridades fiscales deja en evidencia la vulnerabilidad a la que se enfrentan las víctimas de violencia en el país, exigiendo una intervención urgente para garantizar la captura del sospechoso y evitar una tragedia mayor.