San Ignacio: no reciben respuesta a sus reclamos de reparación de caminos

Semanas atrás, los pobladores del Asentamiento Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, del distrito de San Ignacio, Misiones, salieron a manifestarse para pedir una intervención urgente en la reparación de sus caminos.

Los lugareños habían mencionado en ese entonces que, en total, son 30 kilómetros de caminos los que requieren reparación, pero la parte más crítica comprende unos 7 kilómetros.

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En aquella ocasión recibieron la promesa de una intervención. Sin embargo, hasta la fecha la situación sigue igual.

La dirigente de la comunidad, María Nemesia Ramírez, mencionó que desde hace más de 20 años vienen solicitando la construcción de un camino de todo tiempo, pero sus reclamos nunca fueron escuchados.

“Hace 26 años que venimos luchando por un camino de todo tiempo. La semana pasada salimos a manifestarnos y nos prometieron que vendrían las máquinas a realizar los trabajos, pero hasta hoy no se hizo absolutamente nada”, indicó.

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Ramírez recordó que en el asentamiento habitan unas 50 familias. Además, cuentan con una escuela y un colegio que llevan el nombre de Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, a los que asisten diariamente unos 70 alumnos.

Al respecto, la dirigente señaló que durante los días de lluvia se registran muchas pérdidas de clases a consecuencia del mal estado de los caminos.

“Tenemos un transporte escolar, pero cuando llueve ya no puede circular porque el camino es muy peligroso para los estudiantes. El vehículo puede volcar o quedarse atascado en el trayecto y podría ocurrir una desgracia. Por eso, para evitar cualquier riesgo, decidimos suspender el servicio en los días de lluvia. Así, en esta comunidad se pierden muchos días de clases”, dijo.

La dirigente señaló que la situación de los caminos es complicada y mencionó que en varias oportunidades habló con las autoridades municipales y departamentales, pero sin obtener una solución definitiva.

“En este caso no hay interés político por el beneficio de la población, solo hay interés político para cargar plata en sus bolsillos e irse a sus casas”, finalizó Ramírez.

Sobre el reclamo de los pobladores de esta comunidad, quisimos tener la versión del jefe del Distrito 8 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Casto González, quien no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos.