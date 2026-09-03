UNA no te calles: exrector Froilán Peralta recupera su libertad

Este jueves, el exrector de la UNA Froilán Peralta compurgó su pena de 3 años por lesión de confianza, luego de haber sido condenado en agosto del 2022. Peralta permanecía prófugo hasta que se entregó el 9 de noviembre del 2023.

Días después, el 13 de noviembre de 2023, el Juzgado de Ejecución Penal de la ciudad de Fernando de la Mora estableció como fecha de libertad por compurgamiento de la condena impuesta al exfuncionario el 3 de septiembre del 2026.

Pese a llegar a ser condenado, Peralta solamente había pasado tres meses en la cárcel, ya que su defensa había solicitado su prisión domiciliaria con el argumento de que el hombre tenía más de 70 años. Desde el 21 de febrero del 2024 que el condenado cumplía su pena con arresto domiciliario.

Froilán Peralta había sido investigado, imputado y condenado por una serie de delitos de corrupción cometidos durante su función como rector de la UNA. Según la pesquisa, el perjuicio patrimonial que causó fue de G. 1.154.401.733.

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Una no te calles

Todo el escándalo que involucró a Froilán y otras personas derivó en una histórica movilización estudiantil que fue denominada como: “Una no te calles”, que tuvo sus orígenes en septiembre del 2015.

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Las protestas comenzaron luego de que investigaciones periodísticas sacaran a la luz una red masiva de corrupción, nepotismo y manejo irregular de rubros docentes. La indignación movilizó a miles de alumnos que tomaron el campus universitario bajo un fuerte reclamo de transparencia y dignidad para la educación pública paraguaya.

El principal detonante del escándalo fue el caso de Tatiana Cogliolo, secretaria privada del entonces rector, quien siendo maestra parvularia cobraba un salario millonario -G. 12.618.800 hace más de 10 años- como profesora de dos cátedras en Veterinaria.

La investigación reveló que Cogliolo percibía bonificaciones exclusivas de altos cargos y que el esquema beneficiaba también a su entorno familiar, incluyendo a su madre, su prima y su hermana menor.

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La presión de los estudiantes en el campus provocaron un “terremoto” que derivó en la caída y posterior condena del rector Froilán Peralta.

Durante las protestas también cobró notoriedad el caso de María del Carmen Martínez, apodada como la “comepapeles”, quien intentó destruir importantes documentos comiéndolos y terminó siendo condenada por desviar fondos.

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Hasta ahora, a más de una década de su desarrollo, este movimiento es recordado como un hito de la participación juvenil y un símbolo de la lucha contra la corrupción en Paraguay.

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