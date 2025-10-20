UNA no te calles: jueza rechaza salidas transitorias de la “comepapeles”

El incidente de salidas transitorias planteado por la defensa de María del Carmen Martínez Méndez, más conocida como la “comepapeles”, condenada a 3 años y seis meses de cárcel por estafa en el caso “UNA no te calles”; fue rechazado por la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado María Lidia Wyder.

El Abg. Yamil Colucci, representante legal de la María del Carmen Martínez Méndez, argumentó el incidente planteado en que su defendida está cumpliendo su condena desde el 28 de setiembre de 2023 y que, según el cómputo realizado por el juzgado de Ejecución; cumpurgó la mitad de la pena el pasado 19 de junio de 2025. Es decir, la encausada cumple con este requisito que establece el Art. 59 del Código de Ejecución Penal.

Sin embargo, la magistrada resalta en su resolución que antes de obtener las salidas transitorias la condenada debe ser incorporada al periodo de prueba; y que para el efecto se debe ordenar su trasladado a un establecimiento que se base en la autodisciplina, régimen que la prepararía para su reinserción social, teniendo en cuenta que dicho régimen tiene como finalidad fomentar su autocontrol, responsabilidad personal y capacidad de tomar decisiones positivas, según señala la resolución.

En consecuencia, Wyder ordenó el traslado de Martínez Méndez al Pabellón 1 Alta del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), también que la interna colabore en las tareas de culminación del equipamiento del sector que será utilizado como biblioteca de dicha penitenciaría; y que la misma tenga un tratamiento psicológico dentro del penal.

Condenas de Froilán Peralta y la “comepapeles”

En juicio oral, el ex rector de la UNA Froilán Enrique Peralta fue condenado a 3 años de prisión al ser hallado culpable del hecho punible de lesión de confianza, al haber contratado a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia.

Por su parte, la exdirectora de Talento Humano del Rectorado María del Carmen Martínez fue condenada a 3 años y medio de prisión al hallarla culpable de haber contratado a personal para su granja, pero pagado con rubros del Rectorado.

El daño patrimonial que produjo Froilán con su conducta dolosa en el periodo señalado de 2012 a 2015, por medio de los nombramientos fraudulentos, fue de G. 1.257 millones, aproximadamente, de acuerdo a lo probado por el Ministerio Público.

En sus alegatos finales, el fiscal Luis Said, actualmente en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, había solicitado que el encausado también sea condenado por este delito y que la pena sea de 6 años de cárcel.

Froilán Peralta cumple condena en su casa

En el caso del ex rector de la UNA Froilán Peralta, condenado a 3 años de prisión por lesión de confianza, el 9 de noviembre de 2023 se entregó en la comisaría 1 Central de San Lorenzo y pasó a guardar reclusión hasta que finalmente el 20 de febrero de 2024 consiguió el benefició de completar la pena impuesta en prisión domiciliaria.

Peralta fue condenado por lesión de confianza en agosto de 2022 a tres años de prisión. El Tribunal de Sentencia que lo había hallado culpable y condenado fue el de Fernando de la Mora, integrado por Victoria Ortiz en la presidencia, y como miembros por Rylsi Ortiz y Pedro Nasser. Fue sobreseído en el cargo de inducción a un subordinado porque la causa prescribió.

Raúl Benítez, ex dirigente estudiantil de #UNANoTeCalles, había señalado que las condenas al ex rector Froilán Peralta y María del Carmen Martínez tienen un sabor “agridulce”, ya que a su criterio, con tres años de cárcel no se pagará el daño patrimonial a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).