Comerciantes de Alberdi claman por ayuda tras devastador incendio

Ante la crítica situación económica de la ciudad de Alberdi, los afectados por el incendio solicitaron la intervención urgente de las autoridades departamentales y nacionales para reconstruir sus puestos y recuperar su fuente de ingresos.

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Con rostros de preocupación y desesperación, comerciantes de la ciudad de Alberdi llegaron este viernes hasta la Junta Departamental de Ñeembucú para exponer la dramática situación en la que quedaron tras el devastador incendio registrado ayer a tempranas horas en el circuito comercial del predio portuario de la ciudad.

Los afectados fueron recibidos en audiencia pública durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental, donde relataron las enormes pérdidas sufridas a consecuencia del siniestro que destruyó completamente varias casillas comerciales.

La comitiva estuvo acompañada por Raquel Almeida, comerciante y concejal municipal de Alberdi, y Francisco Núñez, en representación de la comisión de casilleros del sector afectado.

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Ante los concejales departamentales, los comerciantes señalaron que el incendio no solamente consumió sus puestos de venta, sino también la totalidad de sus mercaderías, equipos de trabajo, infraestructura y, en muchos casos, los ahorros que habían destinado durante años al sostenimiento de sus emprendimientos.

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Pedido urgente de asistencia

Durante la audiencia, los representantes de los afectados hicieron entrega de una nota al presidente de la Junta Departamental de Ñeembucú, Jaime Recalde (ANR), documento que cuenta además con el respaldo y la firma de concejales municipales de Alberdi.

En la nota solicitan una intervención inmediata del Gobierno departamental y del Gobierno nacional, atendiendo a que el comercio fronterizo constituye el principal y, en muchos casos, único sustento económico de numerosas familias de la zona.

Los comerciantes pidieron a los concejales departamentales que actúen como intermediarios ante la Gobernación de Ñeembucú y las demás instituciones del Estado, con el propósito de gestionar con la mayor rapidez posible asistencia humanitaria y recursos económicos.

El objetivo principal es lograr la reconstrucción de las casillas destruidas y generar las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan reactivar sus puestos de venta y recuperar sus fuentes de ingresos.

Compromiso de la Junta Departamental

Los concejales departamentales expresaron su solidaridad con las familias afectadas y manifestaron su compromiso de activar de manera inmediata las gestiones institucionales necesarias para buscar una respuesta ante la emergencia.

El incendio representa un duro golpe para un sector importante de la comunidad alberdeña, cuya actividad comercial constituye uno de los principales motores de la economía local y una fuente fundamental de ingresos para numerosas familias.

Los afectados aguardan ahora que las gestiones ante las autoridades departamentales y nacionales se traduzcan en una respuesta concreta y urgente, que les permita volver a trabajar y comenzar la reconstrucción de lo perdido.