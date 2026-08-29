Alberdi celebra 96 años de historia, identidad y tradición fronteriza

Ubicada a orillas del río Paraguay, frente a la ciudad argentina de Formosa, la comunidad alberdeña celebra una historia marcada por el comercio fronterizo y los años de aislamiento que comenzaron a quedar atrás con la llegada del asfalto.

Con orgullo y sentido de pertenencia, la ciudad de Alberdi celebra hoy 96 años de fundación, en una jornada que reúne a familias, estudiantes, instituciones civiles y representantes de las Fuerzas Armadas para rendir homenaje a la historia y a quienes contribuyeron al crecimiento de esta comunidad fronteriza.

El tradicional desfile cívico, estudiantil y militar fue uno de los principales actos conmemorativos. Las instituciones educativas, organizaciones civiles y efectivos militares participaron de la actividad, acompañados por una importante presencia de ciudadanos que se volcaron a las calles para celebrar el aniversario de la ciudad.

Durante gran parte de su historia, Alberdi fue considerada una de las comunidades más postergadas del departamento de Ñeembucú.

Su ubicación geográfica, separada durante décadas del resto del departamento por el río Tebicuary, condicionó el desarrollo y la comunicación con otras localidades.

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Una transformación importante comenzó en 2021 con la llegada de la ruta asfaltada hasta Alberdi, que permitió una conexión terrestre permanente con el departamento Central y Asunción.

Posteriormente, el pavimento avanzó hasta Pilar, fortaleciendo la integración de Alberdi con la capital departamental y otras ciudades de Ñeembucú.

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El comercio, motor de la economía

La economía alberdeña estuvo históricamente ligada al comercio fronterizo y al denominado turismo de compras. Durante años, numerosos visitantes procedentes de la Argentina cruzaron diariamente el río Paraguay para realizar compras en los comercios locales, convirtiendo a la ciudad en un importante polo comercial de la zona.

Los negocios ofrecen principalmente prendas de vestir, productos electrónicos, electrodomésticos, neumáticos y otros artículos, generando una importante fuente de ingresos para numerosas familias.

Sin embargo, en el último tiempo el movimiento comercial se ha resentido debido a la variación del tipo de cambio y, particularmente, a la pérdida de valor del peso argentino frente al guaraní, situación que reduce el poder adquisitivo de los compradores argentinos.

A pesar de este escenario, los comerciantes mantienen sus expectativas y esperan que el flujo de compradores pueda fortalecerse con visitantes provenientes de Pilar, Misiones y el departamento Central, aprovechando la conectividad vial que hoy tiene Alberdi.

A 96 años de su fundación, la ciudad continúa mirando hacia el futuro, buscando consolidar su posición como punto estratégico de conexión fronteriza y comercial, mientras sus habitantes reivindican la historia, la identidad y el esfuerzo de generaciones que hicieron posible el crecimiento de la comunidad.

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