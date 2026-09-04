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04 de septiembre de 2026 a la - 21:06

Hijos del Parque vuelve a Lambaré: jóvenes celebrarán el Mes de la Juventud con freestyle

Freestyle, música y deporte: Hijos del Parque regresa a la Plaza Panchito López
Freestyle, música y deporte: Hijos del Parque regresa a la Plaza Panchito López

El evento conocido como Hijos del Parque vuelve el 12 de septiembre a Lambaré con freestyle, música, deporte y comunidad para celebrar el Mes de la Juventud.

Por ABC Color

La cultura freestyle volverá a tomar la Plaza Panchito López de Lambaré el próximo 12 de septiembre, con una nueva edición de Hijos del Parque, propuesta que busca reunir nuevamente a jóvenes en torno a la música urbana, el deporte y la comunidad.

El encuentro se realizará en la zona de República Argentina y España, con la organización de Mister H, impulsor principal de la actividad. La convocatoria apunta a reunir a público joven de distintos puntos del país y contará además con invitados internacionales.

Freestyle, música y deporte: Hijos del Parque regresa a la Plaza Panchito López
Freestyle, música y deporte: Hijos del Parque regresa a la Plaza Panchito López.

Hijos del Parque nació precisamente en la plaza, como un espacio de encuentro para una generación que encontró en el freestyle una forma de expresarse, competir y compartir. La nueva edición pretende recuperar ese espíritu y devolver la actividad al lugar donde comenzó.

Flyer del evento.
Flyer del evento.

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Batallas, DJs y vinilos en vivo

La jornada tendrá como eje las batallas de freestyle, además de un sparring abierto y una propuesta musical que incluirá DJs y una presentación en vivo con vinilos.

Los Vera Brothers estarán a cargo de la musicalización con sus vinilos, mientras que DJ Pulso pondrá las pistas para las batallas de freestyle. El rol de host estará a cargo de Crazy Hache.

La propuesta busca combinar distintos elementos de la cultura urbana en una jornada abierta al público, con la plaza como escenario principal y punto de encuentro para jóvenes.

El deporte también tendrá su espacio

El programa incluirá además un sparring abierto, a cargo de Puños de Fuego junto al profesor Juan Aguilar. La actividad acercará los deportes de contacto a los asistentes desde un espacio planteado como comunitario y de participación.

Para los organizadores, el regreso de Hijos del Parque representa más que la realización de una actividad puntual. La intención es volver a utilizar la plaza como espacio de encuentro y reconectar a una generación que creció vinculada al evento.

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Una vuelta a los orígenes

Freestyle, música, deporte y amistad volverán a encontrarse en la Plaza Panchito López, en una jornada que coincide con las actividades por el Mes de la Juventud y la Primavera.

La cita está prevista para el sábado 12 de septiembre de 2026, en la Plaza Panchito López de Lambaré, ubicada en la zona de República Argentina y España.

La organización invita a jóvenes y seguidores de la cultura urbana a sumarse a esta nueva edición de Hijos del Parque, con la premisa de volver a llenar la plaza y mantener vivo un espacio que nació desde la propia comunidad.

Datos del evento

  • Fecha: 12 de septiembre de 2026
  • Lugar: Plaza Panchito López, Lambaré
  • Referencia: República Argentina y España
  • Organiza: Mister H
  • Actividades: freestyle, batallas, sparring abierto, DJs y vinilos en vivo