Hijos del Parque vuelve a Lambaré: jóvenes celebrarán el Mes de la Juventud con freestyle

La cultura freestyle volverá a tomar la Plaza Panchito López de Lambaré el próximo 12 de septiembre, con una nueva edición de Hijos del Parque, propuesta que busca reunir nuevamente a jóvenes en torno a la música urbana, el deporte y la comunidad.

El encuentro se realizará en la zona de República Argentina y España, con la organización de Mister H, impulsor principal de la actividad. La convocatoria apunta a reunir a público joven de distintos puntos del país y contará además con invitados internacionales.

Hijos del Parque nació precisamente en la plaza, como un espacio de encuentro para una generación que encontró en el freestyle una forma de expresarse, competir y compartir. La nueva edición pretende recuperar ese espíritu y devolver la actividad al lugar donde comenzó.

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Batallas, DJs y vinilos en vivo

La jornada tendrá como eje las batallas de freestyle, además de un sparring abierto y una propuesta musical que incluirá DJs y una presentación en vivo con vinilos.

Los Vera Brothers estarán a cargo de la musicalización con sus vinilos, mientras que DJ Pulso pondrá las pistas para las batallas de freestyle. El rol de host estará a cargo de Crazy Hache.

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La propuesta busca combinar distintos elementos de la cultura urbana en una jornada abierta al público, con la plaza como escenario principal y punto de encuentro para jóvenes.

El deporte también tendrá su espacio

El programa incluirá además un sparring abierto, a cargo de Puños de Fuego junto al profesor Juan Aguilar. La actividad acercará los deportes de contacto a los asistentes desde un espacio planteado como comunitario y de participación.

Para los organizadores, el regreso de Hijos del Parque representa más que la realización de una actividad puntual. La intención es volver a utilizar la plaza como espacio de encuentro y reconectar a una generación que creció vinculada al evento.

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Una vuelta a los orígenes

Freestyle, música, deporte y amistad volverán a encontrarse en la Plaza Panchito López, en una jornada que coincide con las actividades por el Mes de la Juventud y la Primavera.

La cita está prevista para el sábado 12 de septiembre de 2026, en la Plaza Panchito López de Lambaré, ubicada en la zona de República Argentina y España.

La organización invita a jóvenes y seguidores de la cultura urbana a sumarse a esta nueva edición de Hijos del Parque, con la premisa de volver a llenar la plaza y mantener vivo un espacio que nació desde la propia comunidad.

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