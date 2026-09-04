Feria en la Costanera: túnel de flores y Mercadito gourmet, atractivos por el mes de la juventud

La Costanera Norte de Asunción se transformó en un concurrido punto de encuentro para el público capitalino gracias a dos de las principales atracciones de la ExpoFeria de la Agricultura Familiar: el recién inaugurado “túnel de flores” y el innovador “Mercadito Gourmet”.

Lea más: Feria de la Agricultura Familiar en la Costanera: esto ofrecen hoy a los visitantes

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el marco del inicio de la primavera y el mes de la juventud, busca poner en valor la capacidad de producción y transformación artesanal de los agricultores paraguayos.

Un paseo cromático de orquídeas y capacitación para el hogar

Uno de los primeros focos de atención para los visitantes es el “paseo o túnel de las flores”, un espacio diseñado para exhibir la belleza y diversidad de la flora nacional, con las orquídeas como principales protagonistas.

Lea más: Dos días de feria de agricultura y ‘mercadito gourmet’ en la Costanera de Asunción

“Por primera vez venimos a exponer la producción nacional de nuestras orquídeas y otros géneros de flores”, explicó Zulmira Duarte, una de las organizadoras del espacio floral.

Además de la exhibición y venta directa de rosas, girasoles y orquídeas, el paseo busca capacitar a los compradores sobre cómo diseñar rincones verdes o cortinas florales en sus propios hogares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

🌺 El Paseo de las Flores se instaló en la Costanera Norte de Asunción en una jornada de exposición y venta organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería junto con la Misión Técnica de la República de China (Taiwán).



La licenciada Zulmira Duarte explicó que la… pic.twitter.com/u9indpozjF — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 4, 2026

Innovación con sello nacional: del queso gourmet al chicharrõ hu’itĩ

A pocos metros del área floral, el “Mercadito Gourmet” despliega una amplia variedad de alimentos procesados en origen que combinan tradición e innovación. El sector ofrece desde verduras encurtidas, mermeladas y picles hasta salsas picantes, jaleas de frutas para tablas de quesos y chipa elaborada con almidón puro de mandioca.

Lea más: La feria de la frutilla en Areguá se proyecta hasta finales de setiembre

“El comprador de estos productos cuida su cuerpo porque no usamos químicos, ayuda al medio ambiente al usar frascos de vidrio y apoya al agricultor local para que el dinero quede en el país”, destacó Julio, uno de los feriantes dedicados a la elaboración de conservas artesanales.

La diversidad geográfica también se hace presente a través de la Asociación de Productores de Plantas Medicinales de Benjamín Aceval (Presidente Hayes). Sus integrantes ofrecen licores artesanales a base de frutas nativas del Chaco, aceites esenciales, miel y remedios tradicionales.

En el rubro lácteo, los productores exhiben una variada línea de quesos artesanales elaborados con leche de vaca y de cabra, que incluye mozzarella, cuartirolo, parmesano y versiones gourmet sazonadas con provenzal o alcaparras.

Lea más: Santaní: mujeres se organizan para incursionar en la feria agropecuaria

“Tuvimos una venta espectacular; productos como nuestro queso Paraguay gourmet se agotaron rápidamente” señaló por su parte la feriante Braulia Arroca.

Para completar la oferta gastronómica tradicional, los visitantes pueden encontrar embutidos artesanales de Capiatá, arrollados de cerdo, butifarra y el clásico chicharró hu’itĩ servido al instante con mandioca caliente.

Lea más: Día de la Amistad: carnicería con precios especiales en la Costanera

La ExpoFeria continúa abierta al público en la Costanera de Asunción, ofreciendo una oportunidad directa de apoyar la economía campesina y acceder a productos frescos y procesados de la finca paraguaya.