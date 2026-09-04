San Juan Bautista: destacan el legado de monseñor Bogarín

En el marco del cincuentenario de la Pascua de monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, primer obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones —que abarca los departamentos de Misiones y Ñeembucú—, se desarrolló una conferencia sobre el pensamiento y la obra del prelado, a cargo del investigador Luis Armando Galeano Romero.

Durante su disertación, Galeano repasó los principales legados pastorales y sociales de monseñor Bogarín. Resaltó que muchas de sus ideas mantienen plena vigencia por su énfasis en la participación comunitaria, la justicia social y la organización de las comunidades.

El expositor recordó que conoció a monseñor Bogarín durante los primeros años de su episcopado en la diócesis. Señaló que el objetivo de la conferencia es rescatar tanto sus pensamientos como las acciones que impulsó durante su ministerio en Misiones y Ñeembucú.

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“Monseñor Bogarín daba una importancia central a la participación de las personas y de las comunidades en los ámbitos social, cultural, económico y educativo. Creía que esa participación debía marcar el destino de la gente y promover un proceso permanente de transformación y cambio”, expresó Galeano.

Las Ligas Agrarias y la Pascua Dolorosa

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el acompañamiento de monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña a las Ligas Agrarias Cristianas, un movimiento que, según Luis Armando Galeano, representó una de las experiencias de organización campesina más importantes y consistentes de la historia paraguaya.

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El investigador explicó que las Ligas Agrarias se construyeron sobre una sólida base comunitaria, en la que las decisiones eran tomadas de manera participativa por los propios integrantes de las comunidades.

Destacó que este modelo promovía no solo la organización de los hombres del campo, sino también la activa participación de las mujeres campesinas en la vida comunitaria y en la defensa de sus derechos.

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“Las Ligas Agrarias constituyeron uno de los movimientos campesinos más consistentes de toda la historia paraguaya porque se sustentaban en comunidades organizadas, dinámicas y participativas”, señaló Galeano.

Añadió que monseñor Bogarín impulsaba una Iglesia cercana a la gente, que alentaba la participación social, cultural, económica y educativa de las comunidades rurales, con el objetivo de que los propios campesinos fueran protagonistas de la transformación de su realidad.

Galeano recordó que ese compromiso con las organizaciones campesinas provocó una dura persecución durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Indicó que la represión contra las Ligas Agrarias comenzó en 1975, especialmente en Jejuí, departamento de San Pedro, y se extendió con mayor fuerza a Misiones en 1976.

Ese episodio, conocido como la Pascua Dolorosa, dejó una profunda huella en la historia de la Iglesia y del movimiento campesino, con detenciones, torturas y persecuciones contra numerosos integrantes de las Ligas Agrarias y agentes pastorales que acompañaban a las comunidades.