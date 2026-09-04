Villa Ygatimí: indígenas Aché exigen la recuperación de sus tierras ancestrales

Los nativos anuncian la realización de una marcha sobre la ruta PY13 el próximo 14 de septiembre en la zona del puente Jejui Guazú, situado en esta jurisdicción.

Conforme a la denuncia de los líderes de la comunidad Chupapou, Aché, asentada en el distrito de Villa Ygatimí, Canindeyú, hace ocho años un grupo de campesinos está ocupando ilegalmente un sector del territorio que forma parte de las áreas ancestrales de la población.

En ese contexto, los dirigentes manifestaron que durante todo este tiempo trataron de llegar a una salida pacífica, solicitando la intervención de los organismos del Estado, a través del Instituto Paraguayo del Indígena, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, Indert y demás instituciones, sin embargo, sus pedidos no fueron escuchados.

Uno de los representantes de la comunidad, Marciano Chevugui, comentó que la finca donde se encuentran asentados tiene una extensión de 8.600 hectáreas, de las cuales 2.000 hectáreas están invadidas por un grupo de colonos provenientes de los alrededores.

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La comunidad de Chupapou cuenta con una población de 190 familias, equivalente a unas 900 personas. Los pobladores se dedican a la producción agrícola y a la cría de aves de corral y animales menores.

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En lo que respecta a la fracción en conflicto ocupada por el grupo de vecinos, el dirigente explicó que ese sector formaba parte de una reserva natural de la comunidad que actualmente se encuentra completamente deforestada, enfatizó.

La gente exige respuesta

“Los habitantes de Chupapou exigen respuesta de las autoridades, atendiendo a que el problema comenzó hace más de ocho años y hasta hoy no tenemos solución, mientras el otro grupo de personas sigue deforestando el área que formaba parte de nuestra reserva sin que haya ningún tipo de control por parte de las instituciones pertinentes”, se quejó Chevugui.

Reunión y pedido de desalojo

Por su parte, el líder principal de la comunidad, Agustín Krombegi, expresó que ante el silencio del Estado paraguayo, los pobladores convocan a una mesa de diálogo con repersentantes del Gobierno nacional en la misma colonia antes del 14 de septiembre, con el objetivo de buscar una posible solución a este largo conflicto.

“El punto central de esta convocatoria tiene que ver con el pedido de desalojo de esta gente que se encuentra ocupando ilegalmente nuestra tierra, atendiendo a que ese lugar se había adquirido para las familias asentadas en Chupapou, pero sin embargo, personas ajenas a nuestra parcialidad vinieron a instalarse en ese lugar en forma irregular, sin ninguna conversación con nosotros”, aseveró Krombegi.

El presidente del Indi, Hugo Samaniego, en respuesta a las quejas de la comunidad, dijo que se están viendo los antecedentes de este conflicto con la intención de tomar las medidas correspondientes juntamente con los demás organismos del Estado.

También tratamos de contactar con algún dirigente del grupo de campesinos señalados como ocupantes ilegales por parte de los denunciantes, pero la comunicación no fue posible debido a que no pudimos acceder a ningún número telefónico.