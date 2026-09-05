Abren convocatoria de becas en el exterior 2026: maestrías, Doctorados y más

A partir de este lunes 7 de septiembre, los ciudadanos paraguayos interesados en cursar estudios de alta calidad fuera del país tendrán la oportunidad de postularse a la nueva convocatoria de becas del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López (Becal).

La oferta académica incluye opciones para maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad de grado.

Para los interesados en iniciar el proceso, la institución recuerda los lineamientos esenciales detallados en sus canales oficiales:

Nacionalidad: Ser paraguayo/a natural o naturalizado/a.

Documentación: Contar con documentos de identidad actualizados.

Titulación: Presentar título de grado y certificado de estudios reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Admisión: Contar con la carta de admisión de una de las mejores universidades del mundo para la Modalidad Autogestionada.

Edad: La convocatoria cuenta con sin límite de edad, promoviendo la participación amplia de profesionales.

Los procesos de selección se desarrollan bajo criterios públicos, transparentes y competitivos.

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El ránking de universidades: un criterio clave

Uno de los factores determinantes dentro del proceso de selección es el ránking de las universidades en las cuales los postulantes logran ser admitidos.

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Las exigencias varían según el tipo de programa y sector:

Doctorados: Deben pertenecer a las 300 mejores.

Maestrías: Los requisitos varían según el perfil: Sector Público (300 mejores); Sector Privado, CTI (100 mejores); Sector Privado, C. Soc. (50 mejores); y CTI en Subárea Esp. (20 mejores).

Especializaciones: Sector público (300 mejores) y Sector privado (300 mejores).

Posdoctorado: Deben pertenecer a las 300 mejores.

Intercambio Internacional de Grado: Deben pertenecer a las 300 mejores.

Los ránkings elegibles considerados en el proceso (tales como Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings y THE World University Rankings) están disponibles para su consulta pública en la web de BECAL.

Las personas interesadas en participar deben leer detalladamente las Guías de Bases y Condiciones correspondientes a cada tipología de beca para conocer a fondo los requisitos específicos. Toda la documentación, enlaces a los rankings y normativas están disponibles en la sección de postulantes de BECAL.