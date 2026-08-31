Becal para Estados Unidos: habilitan postulación para movilidad internacional de grado

Becal habilitó la decimosexta convocatoria a becas para intercambio estudiantil internacional a nivel de grado en Kansas, Estados Unidos.

Estas becas forman están en el marco del convenio con el Comité Paraguay Kansas y detallan que son diez plazas disponibles para los estudiantes de grado de diversas carreras y universidades. Remarcan que la convocatoria estará abierta hasta el domingo 4 de octubre de 2026.

Explican que la postulación a estas becas complementarias que ofrece el programa bajo la modalidad asistida se debe hacer vía correo electrónico a movilidad@cpk.org.py. La guía de bases y condiciones (GBC) se encuentra disponible en https://becal.gov.py/v2/movilidad-de-grado-asistidas/.

Los estudiantes seleccionados, una vez notificados por Becal y previo a la firma del contrato, deberán completar la tarea de postulación vía online en el Sistema de Postulación por Instrumento (SPI) https://spi.conacyt.gov.py/user .

Se considerarán únicamente programas que se inicien en el periodo de enero a mayo de 2027.

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¿A quiénes van dirigidas estas becas?

Agregan que estas becas están dirigidas a estudiantes que estén cursando más del 50% de sus carreras y que deseen realizar un semestre académico en universidades de Kansas.

Las universidades elegibles en Kansas, Estados Unidos, son:

University of Kansas (KU).

Kansas State University (KSU).

Wichita State University (WSU).

Washburn University (WU).

Pittsburg State University (PSU).

Emporia State University (ESU).

Fort Hays State University (FHSU).

University of Missouri-Kansas City (UMKC).

Las becas de intercambio estudiantil internacional a nivel de grado están habilitadas para las áreas de:

Ciencias Naturales (incluye Ciencias Agrícolas).

Ingeniería y Tecnología .

Ciencias de la Salud (a excepción de Medicina y Odontología).

Áreas de Educación , conforme a la clasificación estipulada en el Manual de Frascati.

Ciencias Sociales (Economía, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Psicología, Hotelería y Turismo, y otras).

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Señalan que los requisitos generales para el intercambio estudiantil internacional a nivel de grado incluyen:

Ser paraguayo o naturalizado.

Una carta de la universidad local de origen del estudiante interesado, firmada por la máxima autoridad académica autorizada para el efecto, en la que se manifieste la certificación de la matrícula vigente en el semestre o año en curso, indicando la carrera y que el postulante ha aprobado al menos el 50% de la malla curricular, especificando las materias sugeridas para la movilidad con el contenido y una traducción simple.

Documentos para la evaluación socioeconómica .

Completar los documentos de solicitud correspondientes a la universidad de preferencia y del Programa Vínculo Universitario del Comité Paraguay Kansas.

Las becas para movilidad de grado cuentan con fuente de financiamiento del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).