San Juan Bautista reúne a 199 estudiantes en la ronda departamental de Omapa

Cerca de 200 estudiantes de unas 50 instituciones educativas de los diez distritos del departamento de Misiones participan en esta jornada de la ronda departamental de la Olimpiada Nacional de Matemática.

De la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (Omapa), una de las competencias académicas más importantes del país, que busca promover el talento y el razonamiento lógico-matemático entre niños y jóvenes.

La competencia se desarrolla en San Juan Bautista y corresponde a la tercera etapa de Omapa, luego de las rondas institucional y zonal.

Lea más: Estudiantes de San Juan Bautista y San Miguel compiten en las Olimpiadas de Matemática

En esta instancia se definen los estudiantes que representarán al departamento en la ronda final nacional de la categoría juvenil.

El coordinador departamental de Omapa, Gustavo Javier Medina Ortiz, explicó que la categoría infantil, que comprende del segundo al sexto grado, culmina su participación en esta fase, mientras que la categoría juvenil, desde séptimo grado hasta el tercer curso de la Educación Media, buscará un lugar en la final nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las etapas de Omapa son la ronda institucional, la ronda zonal y esta ronda departamental. Para la categoría juvenil hay una siguiente etapa, que es la ronda final nacional, mientras que para la infantil esta ya es la última etapa”, explicó Medina.

Precisó que en Misiones participan 199 estudiantes provenientes de aproximadamente 50 instituciones educativas.

“Tenemos muchos talentos y, gracias a Dios, tenemos esta oportunidad para que los chicos con talento y con vocación matemática puedan demostrar sus capacidades y habilidades en esta área”, destacó.

Medina señaló que el departamento dispone de un cupo estimado de 40 a 50 estudiantes para acceder a la ronda final nacional, aunque la clasificación dependerá del puntaje obtenido y del corte que se realiza a nivel nacional.

“Ya dependerá mucho de los resultados y de los puntajes, porque el corte se hace a nivel nacional para definir quiénes clasifican a la ronda final”, indicó.

Añadió que la final nacional se realizará el 11 de octubre en Concepción y reunirá a entre 400 y 450 estudiantes de todo el país. Los resultados de la ronda departamental estarán disponibles entre el 23 y el 24 de septiembre.

Destacan el apoyo de los padres

La directora departamental de Educación, Felisa López, acompañó el desarrollo de la competencia y resaltó el compromiso de las familias, docentes y coordinadores con la formación académica de los estudiantes.

“Quiero felicitar a los padres de familia. Un sábado están aquí, entusiasmados, acompañando a sus hijos. Qué gusto ver a los padres comprometidos con la educación de sus hijos”, expresó.

López recordó los inicios de Omapa en el departamento y valoró el crecimiento que ha tenido la competencia con el paso de los años.

“Cuando iniciamos, pocos creían en nosotros, y ahora vemos el resultado. Ha evolucionado y ha progresado bastante porque los padres se dan cuenta de la importancia de Omapa”, manifestó.

La directora sostuvo que la competencia fortalece el razonamiento lógico y ayuda a los estudiantes a desarrollar distintas estrategias para resolver problemas.

Lea más: San Juan Bautista: destacan el legado de monseñor Bogarín

“El razonamiento lógico-matemático les da la oportunidad de pensar y de buscar distintos caminos para resolver un problema. No solamente existe un camino, sino varios”, afirmó.

Pidió un mayor involucramiento de las autoridades para fortalecer este tipo de iniciativas educativas.

“Tenemos que ayudar mucho más a la educación. Si padres, docentes, alumnos y autoridades trabajamos juntos, vamos a tener niños y jóvenes pensantes y capaces de resolver los desafíos de la vida”, concluyó.