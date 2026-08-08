Estudiantes de San Juan Bautista y San Miguel compiten en las Olimpiadas de Matemática

Con una masiva participación de niños y jóvenes de los distritos de San Juan Bautista y San Miguel, Misiones, se llevó a cabo la ronda zonal de las Olimpiadas Nacionales de Matemática en la escuela Nº 132 San Miguel Arcangel.

La competencia, organizada por la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (OMAPA), convoca año a año a estudiantes que buscan poner a prueba su capacidad de razonamiento lógico y resolución de problemas.

El coordinador de OMAPA en la región, Luis Maidana, resaltó el compromiso de las instituciones educativas y de las familias que acompañaron el desarrollo de las pruebas intercolegiales en sus categorías infantil y juvenil.

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La sede de San Miguel recibió a delegaciones provenientes de San Juan Bautista y sus compañías —como Kokuere, Mburica, Ibáñez Rojas e Itajurú—, así como a alumnos de las escuelas locales y de Laureano Ortiz y la comunidad de Arazapé.

“OMAPA representa un apoyo pedagógico fundamental para reforzar los conocimientos matemáticos y desarrollar el razonamiento lógico. Contribuye a la formación integral y les permite a los jóvenes acceder con mayor facilidad a cualquier carrera universitaria el día de mañana”, destacó Maidana.

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Clasificación y estructura del torneo

Para la organización del certamen, el departamento de Misiones se encuentra dividido operativamente en cinco zonas estratégicas: San Juan Bautista y San Miguel, San Ignacio, Santa María, Santa Rosa y Ayolas.

En esta fase zonal, los participantes compiten por ubicarse entre los 50 mejores puntajes de cada grado y curso a nivel departamental.

Quienes logren la clasificación accederán a la ronda departamental, programada para los primeros días de septiembre en la ciudad de San Juan Bautista.

El torneo se divide en dos niveles: el Nivel Infantil abarca del 2º al 6º grado de la Educación Escolar Básica, etapa cuyo ciclo concluye en la prueba departamental.

El Nivel Juvenil comprende desde el 7º grado hasta el 3° curso de la Educación Media, estructurado en tres subniveles (Nivel 1: 7.º y 8.º grado; Nivel 2: 9.º grado y 1.er curso; Nivel 3: 2.º y 3.er curso).

“Los estudiantes clasificados del nivel juvenil avanzarán, tras la instancia departamental, a la gran Final Nacional, donde competirán con los mejores del país”, puntualizó el coordinador.

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La fase nacional para los competidores de la categoría juvenil tendrá lugar durante la primera semana de octubre en la ciudad de Concepción.

Respecto al impacto pedagógico de este tipo de certámenes en la trayectoria académica de los concursantes, la coordinación destacó el desempeño constante que demuestran en su vida universitaria.

“Los exolímpicos de OMAPA siempre se destacan en los exámenes de ingreso de cualquier facultad que elijan seguir. El hábito de estudio y la disciplina que adquieren en estas competencias marcan una diferencia real en su desarrollo profesional”, concluyó el docente.