Caacupé 2026: trazan las primeras líneas de trabajo para recibir a miles de peregrinos

La capital espiritual del Paraguay comienza a prepararse para una de las movilizaciones religiosas más importantes del país. A poco más de dos meses de las festividades de la Virgen de Caacupé, representantes de diferentes instituciones se reunieron para poner en marcha la planificación del Operativo Caacupé 2026.

El encuentro se desarrolló en el Obispado de Caacupé y fue convocado por el obispo de la Diócesis, monseñor Ricardo Valenzuela, y el rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, presbítero Rubén Ojeda.

La reunión marcó el primer paso de una coordinación que buscará anticiparse a las necesidades de los miles de peregrinos que llegarán hasta la ciudad durante las jornadas centrales de la festividad.

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Un operativo que comienza con anticipación

Durante el encuentro, los representantes de las instituciones participantes compartieron sus primeras propuestas, experiencias y planteamientos, con el objetivo de establecer una hoja de ruta común.

La seguridad, la asistencia y la organización serán algunos de los principales ejes de un operativo que requerirá el trabajo conjunto de numerosas instituciones debido a la gran cantidad de personas que tradicionalmente llegan hasta Caacupé para cumplir sus promesas y agradecer a la Virgen.

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Además de los representantes de la Iglesia, participaron representantes de la Gobernación de Cordillera, la Fiscalía y la Policía Nacional. Cada institución presentó sus primeras líneas de acción y expresó su voluntad de trabajar de manera articulada.

La intención es que el operativo no se limite a responder a las situaciones que puedan presentarse durante las festividades, sino que permita anticiparse a las necesidades de los peregrinos y generar condiciones adecuadas para su llegada, permanencia y retorno.

Próximas reuniones

La organización continuará con nuevas reuniones institucionales. Fueron propuestas como fechas el jueves 1 de octubre y el viernes 30 de octubre, ambas a las 09:00. El lugar se confirmará en los próximos días.

En estos encuentros se prevé profundizar la definición de estrategias, responsabilidades y acciones concretas entre los diferentes organismos involucrados.

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Con el inicio de estas reuniones, Caacupé da el primer paso hacia una nueva gran movilización de fe. Iglesia, instituciones públicas y otros sectores trabajarán en conjunto con un objetivo común: que los miles de paraguayos y extranjeros que lleguen hasta la capital espiritual puedan vivir su encuentro con la Virgen en un ambiente de seguridad, organización, esperanza y fraternidad.