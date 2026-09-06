Médicos llevan sus reclamos hasta Caacupé y cuestionan falta de respuestas del Gobierno

La preocupación por la situación de la salud pública llegó hasta Caacupé. Integrantes del Sindicato de Médicos participaron de la misa en la Basílica y aprovecharon la ocasión para hacer visibles sus reclamos mediante carteles dirigidos a las autoridades.

“Faltan médicos”, “No tenemos insumos”, “Ningún paraguayo debe morir por ser pobre”, “No tenemos sueros” y “No somos escuchados por el Gobierno” fueron algunos de los mensajes que exhibieron los profesionales.

Las consignas reflejan, según el gremio, una realidad que se vive diariamente en distintos servicios de salud y que termina afectando tanto al personal sanitario como a los pacientes que acuden en busca de atención.

La doctora Rossana González manifestó las inquietudes del sector y cuestionó la falta de acompañamiento que, según expresó, sienten por parte del Gobierno.

La representante sindical resaltó que los médicos continúan trabajando en medio de dificultades y con necesidades que, desde su perspectiva, todavía no reciben respuestas concretas de las autoridades.

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El reclamo adquiere especial relevancia porque no se trata solamente de una cuestión relacionada con las condiciones laborales de los profesionales. La falta de personal, medicamentos y de insumos puede terminar repercutiendo directamente en la atención que reciben los pacientes, principalmente aquellos que dependen exclusivamente del sistema público.

“No vamos a bajar los brazos”

Pese al escenario que describen, González afirmó que los médicos continuarán insistiendo con sus reclamos y que no bajarán los brazos.

El gremio reclama que las autoridades escuchen las necesidades planteadas y adopten medidas que permitan mejorar las condiciones de los servicios sanitarios.

La situación también abre nuevamente el debate sobre la distancia que puede existir entre los anuncios oficiales de fortalecimiento del sistema de salud y las denuncias que realizan los trabajadores que se encuentran diariamente en los hospitales.

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Recibidos en el Obispado

Luego de su participación en la jornada, los integrantes del Sindicato de Médicos fueron recibidos por monseñor Ricardo Valenzuela en el Obispado de Caacupé.

Durante el encuentro, los profesionales pudieron expresar sus inquietudes y compartir con el obispo la situación que atraviesa el sector.

Monseñor Valenzuela les brindó palabras de aliento y fortaleza, además de aconsejarles seguir adelante con sus esfuerzos y mantener la perseverancia ante las dificultades.

El gesto fue valorado por los integrantes del gremio, quienes encontraron en el encuentro un espacio para ser escuchados y recibir apoyo en medio de los reclamos que vienen realizando.

Una salud pública que sigue esperando respuestas

La presencia de los médicos en Caacupé volvió a poner en el centro de la discusión las necesidades del sistema sanitario.

El reclamo llevado hasta Caacupé busca dejar en claro que la falta de recursos en salud no puede ser considerada únicamente un problema de los médicos, porque cuando faltan profesionales, medicamentos e insumos, quien finalmente queda expuesto es el paciente.

El Sindicato de Médicos afirma que seguirá reclamando y exigiendo respuestas. La responsabilidad, afirmaron, corresponde ahora a las autoridades, que deberán demostrar con acciones concretas que las necesidades denunciadas están siendo atendidas.

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