Caso Bajac: condenado por coima pide prisión domiciliaria

La solicitud de prisión domiciliaria en el escandaloso caso de coima que involucró al exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Miguel Óscar Bajac, presentado por la defensa del exfuncionario judicial Rafael Ramírez Doldán, se analizará en una audiencia fijada para el próximo 17 de septiembre, a las 08:30.

La diligencia se llevará a cabo en el juzgado Penal de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, y Corrupción y Crimen Organizado Nro. 2, a cargo de María Lidia Wyder.

Ramírez fue condenado a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad, en calidad de cómplice del exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Miguel Óscar Bajac, quien a su vez fue sentenciado a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado, en calidad de autor.

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Condenado por coima cayó en control policial en barrio Obrero

El 14 de noviembre de 2025, la jueza Wyder levantó las medidas sustitutivas de prisión que tenía Ramírez Doldán y ordenó su captura, para cumplir la condena.

En cumplimiento de esta disposición, en la mañana del 25 del mismo mes agentes policiales de la comisaría 4ª de Asunción procedieron a la aprehensión de Ramírez Doldán en la vía pública Av. Itá Ybaté e Iturbe, Barrio Obrero, durante un control de rutina.

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De acuerdo con el cómputo establecido por el juzgado, que incluye el periodo en que Ramírez estuvo preso al inicio del proceso -dos meses, una semana y un día– la magistrada determinó que el exfuncionario judicial compurgará su pena el 17 de marzo de 2028.

Defensa alega problemas de salud para pedir prisión domiciliaria

Ahora, a través de un escrito presentado por los abogados Daniel Sosa Valdez y Carlos Abelardo Distéfano, Ramírez Doldán pide prisión domiciliaria.

La defensa alega problemas de salud, razón por la cual la magistrada dispuso la intervención de médicos del Poder Judicial y del Ministerio Público para determinar el estado de salud del condenado.

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La magistrada dispuso que el dictamen médico deberá incluir los siguientes puntos de pericia:

Estado general de salud del condenado;

Determinar si la enfermedad que padece es grave o se encuentra en etapa terminal;

Determinar si la enfermedad que padece le impide valerse por sí mismo; y

Cualquier otra circunstancia que guarde relación con el estado de salud del interno.

Ramírez Doldán, quien se encuentra recluido en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, participará en la audiencia a través de medios telemáticos.

Entrega vigilada de coima para voto de Miguel Óscar Bajac

Recordemos que el 5 de julio de 2018, Ramírez recibió G. 50 millones de coima de parte del abogado Felipe Nery Páez, a cambio de un voto favorable del ministro Bajac en un caso sometido a estudio en la sala civil y comercial de la Corte Suprema de Justicia.

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El procedimiento encubierto, a cargo del fiscal de delitos económicos y anticorrupción Luis Piñánez, fue filmado íntegramente con orden judicial, y el facilitador cayó en flagrancia con los billetes que previamente fueron fotocopiados y autenticados.

El procedimiento se hizo en la Plaza de la Justicia, frente mismo al Palacio de Justicia de Sajonia, sede de la CSJ.

En juicio quedó probado que Miguel Óscar Bajac, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, mientras ejercía el cargo de ministro de la Corte, pidió una coima correspondiente al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la empresa Cal Agro SA en contra de la Industria Nacional del Cemento (INC) sobre una indemnización de daños y perjuicios por un total de G. 3.700 millones, a cambio de emitir un voto favorable a la mencionada firma.

El Tribunal de Sentencia que dictó las penas, en lo que respecta al monto del capital establecido en el Acuerdo y Sentencia N° 18 del 20 de marzo de 2017, concluyó que el entonces ministro Bajac mantuvo reuniones con los denunciantes Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta (de Cal Agro SA), en el despacho de la Corte Suprema como en el domicilio particular del exmagistrado ubicado en las calles Adolfo Riquelme y Torreani Viera, de Asunción.