Alto índice larvario y El Niño generan preocupación en Ayolas

El responsable del área de comunicaciones del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), sede Ayolas, Juan Paredes, explicó que si bien hasta la fecha no se reportan notificaciones de casos sospechosos de dengue en el distrito, técnicos de la institución, advierten que la presencia de criaderos mantiene latente la amenaza.

El mayor temor está puesto en los efectos de las inundaciones pronosticadas a causa de El Niño. Según explicaron, el retorno de las familias a sus viviendas tras la crecida del río Paraná coincidiría con el pico epidemiológico de las arbovirosis, entre diciembre y enero, un contexto propicio para la multiplicación del aedes aegypti.

A esto se suma el riesgo sanitario por la aparición de animales ponzoñosos y anfibios en zonas urbanas y espacios de recreación debido a la suba de las aguas.

Levantamiento de datos

Al mismo tiempo, Paredes mencionó que el Senepa inicia este lunes el último levantamiento larvario del año, con el objetivo de evaluar la situación vectorial ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y el inicio de la temporada de mayor riesgo de transmisión de dengue, zika y chikunguña.

El operativo se extenderá a Corateí, Yabebyry y Santiago, Misiones, donde se realizarán tareas para determinar los niveles de infestación larvaria y establecer las acciones preventivas necesarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Operativos por aniversario de Ayolas

En coincidencia con las actividades por el aniversario fundacional de Ayolas, impulsadas por la Municipalidad local y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el Senepa desplegó operativos especiales de bloqueo químico en puntos de gran afluencia de personas.

Las intervenciones se concentraron en la Terminal de Ómnibus, el área de Relaciones Públicas, el teatro donde se desarrolló el Festival del Pescador, la parroquia San José Mí, la capilla del barrio Las Mil Viviendas y el barrio San Antonio.

Para los próximos días se anuncian rastrillajes, fumigaciones y rociados espaciales en los barrios Villa Permanente, San Rafael, San José Mí y Santa Rosa Lima, con extensión de la cobertura preventiva a espacios recreativos y deportivos.

Desde el Senepa reiteraron el pedido a la ciudadanía de destinar entre 5 y 10 minutos diarios a la inspección de patios y viviendas y a la eliminación de todo objeto que pueda acumular agua, principalmente después de las lluvias.