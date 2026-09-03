Imputan a hombre que mató al perro de su vecina tras una discusión por un terreno

Un violento episodio de intolerancia vecinal sacudió al barrio Virgen de Luján de la capital, donde un hombre mató a balazos al perro de su vecina tras una acalorada discusión por un terreno y ahora enfrenta cargos formales por parte de la justicia.

El hecho se registró el pasado 30 de agosto, cerca de las 17:00. De acuerdo con el acta de imputación firmada por la agente fiscal María Laura Finestra, de la Unidad Penal N° 4, el conflicto se desató cuando el sospechoso, identificado como Andrés Ramón Cardozo Aguilar, funcionario del Ministerio de Educación, reclamó a su vecina, Luz María Alcaraz, por una porción de terreno.

La discusión escaló rápidamente de tono cuando Cardozo Aguilar sacó a relucir un rifle. “Si no es por las buenas, serán por las malas”, amenazó el hombre antes de efectuar un primer disparo contra el canino, propiedad de la afectada, de acuerdo a la denuncia.

Lejos de detenerse, realizó un segundo tiro contra el animal, siempre según los datos recogidos por los intervinientes. Al percatarse de la gravedad de la situación y ver que el agresor también les apuntaba con el arma, los testigos huyeron despavoridos del lugar.

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Intervención fiscal y cargos

Durante la huida, uno de los presentes auxilió al animal herido, que yacía ensangrentado, y logró dar aviso a una patrullera de la Comisaría 24 para formalizar la denuncia inicial.

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Posteriormente, el cuerpo del canino fue retirado por funcionarios de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.

Ante los graves elementos colectados, la Fiscalía imputó formalmente a Cardozo Aguilar por la presunta comisión de los hechos punibles de violación de la Ley N° 7513/2025 de Bienestar y Protección Animal (crueldad animal con resultado de muerte) y violación de la Ley N° 7411/2024 de Armas de Fuego, en concordancia con las normativas del Código Penal.