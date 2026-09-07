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07 de septiembre de 2026 a la - 13:49

Dinavisa incauta péptidos y hormonas ilegales

Medicamentos para bajar de peso, GLP-1, pastillas, inyectables, imagen ilustrativa.
Medicamentos para bajar de peso, GLP-1, pastillas, inyectables, imagen ilustrativa.aprott

En un operativo conjunto con el Ministerio Público, la Dinavisa interceptó el ingreso irregular de medicamentos y sustancias hormonales sin registro sanitario. Las autoridades alertan sobre el grave peligro que suponen para la salud pública e instan a la ciudadanía a denunciar su comercialización.

Por ABC Color

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), en un procedimiento conjunto con el Ministerio Público, logró detectar e incautar un cargamento de productos de ingreso ilegal en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Los artículos decomisados corresponden a péptidos y análogos de hormonas de diversas marcas extranjeras, específicamente:

  • ZPHC: GHRP6, Mega Mass Mix, Super Slim Mix, BPC 157, Wellness Mix, IGF-1LR3, Double Burn Mix, AOD 9604, MOTS-c, Cagrilintide, NAD+, GHK-Cu, ZP Trop, HGH Fragment, rhGH Fragment, TB 500 e Ipamorelin.
  • Zeptra: GHK-Cu, Ipamorelin, Tesamorelin y Retatrutide.
  • Alpha-Pharma Healthcare: Mastebolin.
  • American Remedies Healthcare: Chorionic Gonadotrophin.
  • Healing Pharma India: Anastrozole Tablets.
Imagen sin descripción

Desde la institución sanitaria advirtieron que estos productos carecen por completo de registro sanitario en Paraguay, y los laboratorios fabricantes no se encuentran habilitados por Dinavisa.

“Su consumo e inyección representan un grave riesgo para la salud, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni trazabilidad”, señalaron desde el ente regulador.

Lea más: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Canales oficiales para denuncias

Ante la posibilidad de que estas sustancias sean ofrecidas en el mercado negro o gimnasios, Dinavisa habilitó vías directas para que la ciudadanía pueda reportar cualquier comercialización irregular:

  • Correo electrónico: postcomercializacion@dinavisa.gov.py
  • Plataforma web: A través del Botón de Denuncias en dinavisa.gov.py
  • Línea telefónica: 021-45 36 66.