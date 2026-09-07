Fiscalía investiga la caída y lesiones de Hugo Javier en Unidad Industrial Esperanza

El Ministerio Público resolvió iniciar una investigación para determinar con exactitud las circunstancias en las que el exgobernador de Central Hugo Javier González sufrió lesiones físicas en el interior de su celda en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).

Se maneja la hipótesis de un posible accidente dentro del penal y la sospecha de una eventual agresión física.

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El fiscal interviniente, Luis Chamorro, se constituyó en el establecimiento penitenciario para encabezar las primeras diligencias y reconstruir la línea de tiempo.

De acuerdo con los registros oficiales por el Ministerio de Justicia, el exjefe departamental ingresó a su celda a las 17:00 tras culminar sus tareas diarias. Sin embargo, cerca de la medianoche, se activó el protocolo de emergencia cuando su compañero de celda alertó a los guardias sobre un percance ocurrido en el sanitario.

Tras el aviso, el recluso fue auxiliado y derivado de urgencia, primeramente al Hospital General Barrio Obrero y, posteriormente -debido a la complejidad de su cuadro- al Hospital Nacional de Itauguá.

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Lesiones múltiples y la duda sobre el origen del ACV

Los resultados preliminares confirmaron que González presenta un cuadro de gravedad, caracterizado por un traumatismo encéfalo craneano, una fractura en la zona del ojo y diversas escoriaciones en distintas partes del cuerpo. A este cuadro se suma la sospecha de un accidente cerebrovascular (ACV) agudo.

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La tarea será determinar si el ACV se desencadenó antes del colapso físico y provocó la caída, o si fue una consecuencia directa de algún golpe sufrido.

Hasta el momento, la hipótesis con mayor sustento para la Fiscalía apunta a una caída accidental dentro del baño, un espacio reducido que cuenta con desniveles en la zona del inodoro.

Revisión de cámaras y falta de cobertura en las celdas

Dentro del marco de la investigación, el equipo fiscal procedió al levantamiento de los registros de las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos y accesos del pabellón. El objetivo central es verificar detalladamente quiénes ingresaron o salieron de la celda entre las 17:00 y la medianoche, para descartar la presencia de terceros o algún tipo de altercado previo.

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No obstante, las autoridades confirmaron que no existen grabaciones del momento preciso del hecho, ya que el sistema de videovigilancia no cubre el interior de las celdas ni los sanitarios por razones de privacidad, según expresó durante una entrevista por la 780 AM.

El fiscal Chamorro ya tomó declaración al único recluso que compartía la celda con González al momento del suceso y citó al personal de guardia que estuvo de turno durante esa noche para deslindar responsabilidades administrativas o penales.