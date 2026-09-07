Tobatí se prepara para vivir la sexta edición de la Expo Kambuchi Rape

Tobatí se prepara para recibir una nueva edición de la Expo Kambuchi Rape, una propuesta que celebra el talento, la creatividad y la tradición de las familias artesanas de la ciudad.

La exposición representa también una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de las laboriosas mujeres de Tobatí, quienes mantienen vivas técnicas artesanales transmitidas de generación en generación.

La compañía 21 de Julio es precisamente una de las comunidades donde numerosas familias se dedican a la elaboración de piezas de arcilla y otras expresiones de la artesanía local.

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Arte, tradición y naturaleza

La Expo Kambuchi Rape propone mucho más que una feria de ventas. En el lugar el visitante podrá disfrutar de un entorno familiar, rodeado de naturaleza, arte, cultura y alegría, mientras conoce las creaciones de los artesanos y descubre parte de la identidad cultural de Tobatí.

El trabajo con arcilla ocupa un lugar destacado dentro de esta tradición. Se pueden apreciar cántaros, floreros, planteras, adornos y diferentes piezas decorativas que forman parte de las creaciones que históricamente se han podido encontrar en esta comunidad.

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En el sitio de exposición de artesanía se podrán admirar productos que abarcan desde Gs.25.000 hasta 200.000 dependiendo del tamaño de lo que el cliente elija.

La realización de este tipo de actividades contribuye además a fortalecer el turismo interno y a generar oportunidades de comercialización para los artesanos, quienes encuentran en la feria un importante espacio para mostrar directamente al público el resultado de su trabajo.

¿Cómo llegar a la compañía 21 de Julio?

Para quienes parten desde Asunción, se debe tomar la ruta PY02 y, a la altura de Caacupé, continuar por el desvío que conduce hacia Tobatí. Desde el centro de Tobatí, la compañía 21 de Julio se encuentra aproximadamente a 15 o 20 minutos, en las inmediaciones de la Gruta Mirador Divino Niño Jesús.

Otra referencia para quienes llegan desde Caacupé es tomar el camino hacia Tobatí y, sobre la ruta, ingresar por el acceso ubicado junto a un conocido puente de metal. Desde allí se debe continuar aproximadamente dos kilómetros hasta llegar a la compañía 21 de Julio, donde se encuentran los espacios de exposición artesanal.

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