Preludio de Primavera en Cabañas

La primavera está cada vez más cerca y en la compañía Cabañas, de la ciudad de Caacupé, el movimiento aumenta entre los productores que trabajan durante todo el año para llenar de colores sus viveros.

Detrás de cada flor y cada planta existe el esfuerzo de familias que se dedican al cultivo, cuidado y comercialización de especies ornamentales.

Con la llegada de septiembre, los trabajadores de la floricultura se alistan para recibir a turistas y compradores que buscan renovar sus jardines o simplemente disfrutar de un paseo rodeado de naturaleza.

En Cabañas, la Primavera no solo se anuncia en el calendario. También se hace visible en cada hogar, donde comienzan a destacarse las flores de diferentes colores, tamaños y variedades.

Flores para todos los gustos y bolsillos

Uno de los atractivos para quienes visiten la zona es la posibilidad de encontrar plantas exóticas y flores a diferentes precios. Entre las opciones disponibles, se pueden encontrar rosas desde G. 12.000, tunas desde G. 10.000, orquídeas desde G. 50.000, cítricos a 25.000, kokedamas a 65.000 y ramos de girasol a 35.000 dependiendo de la variedad y el tamaño.

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La propuesta permite a los visitantes elegir desde plantas para pequeños espacios hasta especies ornamentales para jardines más amplios. También representa una oportunidad para compradores mayoristas que buscan abastecer sus negocios con producción de los floricultores de la zona.

Una avenida convertida en jardín

A lo largo de la avenida Coronel Gaudioso Núñez se encuentran varios viveros que forman parte del atractivo de Cabañas.

El recorrido permite a los visitantes detenerse en diferentes emprendimientos, conocer la producción local y elegir entre una gran variedad de plantas.

Cada vivero tiene su propia propuesta, pero todos comparten el trabajo y la dedicación de los productores que mantienen viva la tradición floricultora de esta comunidad.

Además, aproximadamente a 200 metros del Kurusu Peregrino se encuentra el Centro Expo Flora, otro de los puntos importantes para quienes desean conocer y adquirir plantas ornamentales.

El espacio cuenta con una amplia variedad de especies y ofrece una alternativa para quienes recorren la zona en busca de flores y plantas para sus hogares, jardines o emprendimientos.

Yvoty Rape volverá a llenar de color Cabañas

Todo este movimiento se intensifica con la llegada de una nueva edición del tradicional Circuito de las Flores Yvoty Rape, que busca poner en valor la producción floral, la creatividad de los floricultores y el potencial turístico de la comunidad.

El acto inaugural de la IX edición está previsto para el sábado 12 de septiembre, a las 10:00, sobre la avenida Coronel Gaudioso Núñez.

La expoferia permanecerá habilitada hasta el 22 de septiembre, de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00, permitiendo a turistas y compradores recorrer los diferentes viveros y conocer de cerca el trabajo de los productores.

Una invitación a disfrutar de la primavera

La visita a Cabañas permite combinar turismo, naturaleza y producción local. El recorrido por los viveros ofrece la posibilidad de encontrar flores y plantas a distintos precios, mientras los productores muestran el resultado de meses de trabajo.

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¿Cómo llegar?

Para quienes llegan desde Asunción por la ruta PY02, deben ingresar en la rotonda donde se encuentra el Kurusu Peregrino, tomar el desvío hacia Atyrá y continuar hacia el Centro Expo Flora, ubicado en la zona del kilómetro 48. Desde allí se puede acceder a la avenida Coronel Gaudioso Núñez y comenzar el recorrido por los diferentes viveros.

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En esta primavera, Cabañas vuelve a vestirse de fiesta. Sus trabajadores, con las manos en la tierra y rodeados de flores, esperan recibir a los visitantes con una propuesta que combina esfuerzo, producción y belleza.