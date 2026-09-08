Egresan 14 nuevos profesionales de Filosofía UNA en Misiones

La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (FFUNA), filial San Juan Bautista, Misiones, entregó títulos a 14 nuevos profesionales durante la ceremonia de graduación de la Promoción 2025 “Centenario de la Facultad de Ingeniería”.

Nueve egresados culminaron la carrera de Ciencias de la Educación y cinco, la de Ciencias de la Comunicación.

El acto académico se realizó en el salón de eventos Mangoré de la Gobernación de Misiones, con la presencia de autoridades universitarias, docentes, familiares e invitados especiales.

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La ceremonia fue presidida por el vicerrector y rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Miguel Wenceslao Torres Ñumbay, junto con la decana de la Facultad de Filosofía, Nidia Rosa Mercado de Santander.

Durante la ceremonia, la decana destacó que la graduación representa mucho más que la culminación de una etapa académica y afirmó que cada título es el resultado de años de esfuerzo, dedicación, sacrificio y perseverancia de los egresados.

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“Hoy no termina un camino, sino que comienza una nueva etapa de compromiso con la sociedad”, expresó Mercado de Santander al dirigirse a los graduados, a quienes instó a ejercer sus profesiones con honestidad, responsabilidad, sensibilidad humana y ética.

Inspirada en el pensamiento del educador brasileño Paulo Freire, dijo que la educación debe despertar la conciencia, estimular el pensamiento crítico y formar personas capaces de asumir responsabilidades y transformar la realidad en la que viven.

La promoción 2025 lleva el nombre “Centenario de la Facultad de Ingeniería”, en homenaje a los 100 años de esa unidad académica de la UNA, destacando el legado histórico de la institución y el compromiso de las nuevas generaciones con la construcción de un Paraguay con más conocimiento, oportunidades y justicia.

Los 14 nuevos profesionales que recibieron sus títulos en la Facultad de Filosofía de la UNA, filial San Juan Bautista, son: Ciencias de la Educación: Jazmín Analía Flores Bogado, Gasparina Aidée Flores Quiñónez, Felisa Judith Galarza Barrios, Andrea Isabel Jurado González, María Guadalupe Martínez Ruiz Díaz, Orlando Andrés Morínigo Ortiz, Rodrigo Iván Palma Benítez, María Magdalena Ramírez Jacquet, Jacildo Villalba Alonso.

En Ciencias de la Comunicación, son: Graviel Benítez González, Tadeo de Jesús Martínez Ortellado, Victoria María Palleiro Cantero, Walter Gorgonio Pereira Melgarejo, Milva Natalia Rolón Martí.