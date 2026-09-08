Monseñor Osmar López pidió priorizar salud, justicia y combatir la corrupción en Santa María de Fe

Durante la homilía de la misa central en honor a Santa María de Fe, patrona de la capital de la fe misionera, el obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, hizo un fuerte llamado a priorizar la salud pública, fortalecer la justicia y combatir la corrupción, a la que calificó como un “pecado grave” que destruye la dignidad humana.

El prelado afirmó que la figura de la Virgen María inspira a estar del lado de los más vulnerables y pidió mayor atención para quienes sufren en los hospitales.

“Esperamos que el presupuesto para la salud se priorice y mejore la atención médica, y que la justicia deje de estar sometida al poder de turno”, expresó ante los fieles.

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En otro tramo de su mensaje sostuvo que María representa la pureza y el “hombre nuevo”, llamado a vivir con transparencia y justicia.

A partir de esa reflexión advirtió que “la raíz de todos los males es el amor al dinero”, citando la Primera Carta a Timoteo, y señaló que cuando el dinero se antepone a los valores del Evangelio “se corrompen la educación, la justicia, la política, la salud y el medio ambiente”.

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Monseñor López también exhortó a proteger a niños y adolescentes, remarcando que los adultos —padres, docentes y sacerdotes— deben ser “guardianes” de los menores y garantizar espacios seguros dentro de la Iglesia, la familia y la sociedad.

Asimismo, pidió cuidar el medio ambiente y exigir el cumplimiento de las leyes ambientales para evitar que “por el afán del dinero se destruya la creación que Dios nos regaló”.

En materia educativa, cuestionó los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes y sostuvo que una educación que no desarrolla conciencia crítica “no es una educación liberadora”.

Finalmente, convocó a quienes ejercen funciones públicas a entender la política como un servicio. “El servidor público debe decir: ‘Soy servidor del pueblo y de la comunidad’”, manifestó.

La homilía concluyó con un llamado a “despertar” y trabajar por una sociedad más transparente, justa y comprometida con la dignidad humana, inspirada en el ejemplo de Santa María de Fe.

La celebración se inició con la tradicional procesión de la imagen de la Virgen Santa María de Fe por las principales avenidas de la ciudad.

A su paso, la patrona fue acompañada por una multitud de fieles de la comunidad y visitantes, quienes se sumaron a la jornada de fe, devoción y encuentro.

En el marco de las actividades patronales también se vivió ayer el tradicional Festival Canto a Santa María, que reunió a familias y visitantes en una noche cargada de música, danza y tradición.

El público disfrutó de la danza paraguaya y de la presentación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos el Grupo Generación, Los Paredes, Toto Rojas y Carluchín Alcaraz, quienes pusieron ritmo y alegría a la celebración.