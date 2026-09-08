Pilar: La Justicia busca “conectar” con la ciudadanía

La Circunscripción Judicial de Ñeembucú presentó en la mañana de este martes el programa “Conexión en Justicia”. Es una propuesta que apunta a fortalecer el vínculo entre la administración de justicia y la ciudadanía, generando nuevos mecanismos de comunicación y participación, según los responsables de aplicarlo.

Lea más: Premian a estudiantes por promover la prevención de la violencia a través de videos cortos

La presentación estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial, Rosa De Jesús Quiñónez, acompañada por la vicepresidenta Adelaida Servián y la jueza Claudia Alonso. Las funcionarias destacaron la importancia de generar canales que permitan a la población acercarse con mayor facilidad al Poder Judicial.

Durante la presentación, Rosa de Jesús Quiñónez explicó que, a partir de un análisis realizado dentro de la institución, se detectó que existe una importante brecha entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Es una situación que genera temor o dudas en muchas personas a la hora de acercarse a consultar sobre cuestiones relacionadas con la justicia, indicó.

“Hay mucho temor de la gente al contactar, preguntar o acercarse hasta el Poder Judicial para realizar consultas sobre temas importantes”, señaló.

Ante esta situación, explicó que “Conexión en Justicia” pretende convertirse en un puente directo entre la ciudadanía y el Palacio de Justicia, permitiendo recepcionar inquietudes, consultas y planteamientos de los habitantes de los distintos distritos del departamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sistema estará disponible mediante códigos QR que serán distribuidos en los diferentes distritos, a través de los cuales los ciudadanos podrán acceder a un canal de WhatsApp y establecer contacto con la institución.

Lea más: Interpol se instala en Pilar para luchar contra el crimen organizado

La iniciativa tendrá alcance en comunidades como Cerrito, Laureles, Villa Franca, Mayor Martínez, Alberdi, Villa Oliva, entre otras localidades del departamento, con el objetivo de que el acceso a la información y a los servicios de justicia no dependa exclusivamente de la presencia física de los ciudadanos en la sede judicial.

Las autoridades judiciales señalaron que el programa busca, además, generar mayor confianza y transparencia, facilitando que la población pueda realizar consultas y expresar sus inquietudes de manera sencilla, rápida y accesible.

Con esta iniciativa, la Circunscripción Judicial de Ñeembucú pretende dar un paso hacia una justicia más cercana, abierta y conectada con las necesidades de la ciudadanía, según explicaron durante la presentación.