Recicladores claman por ayuda ante el colapso del vertedero de Pilar

Una urgente intervención de la Municipalidad de Pilar reclaman recicladores y recolectores de basura que trabajan en el vertedero municipal, debido al deplorable estado del camino de acceso, que se encuentra prácticamente intransitable y dificulta las tareas de disposición de residuos.

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Los trabajadores señalan que los camiones recolectores ya no pueden avanzar hasta el fondo del vertedero para descargar los residuos. Los vehículos quedan empantanados en distintos sectores del camino, obligando a los trabajadores a solicitar ayuda para poder retirarlos del lugar.

La situación también afecta a los recolectores que utilizan motocarros, quienes aseguran que el deterioro del camino provoca constantes desperfectos mecánicos en sus vehículos, generando gastos adicionales y dificultando aún más su actividad laboral.

Lucía Cardozo, una de las voceras de los recicladores, manifestó su preocupación por la situación y sostuvo que el vertedero se encuentra colapsando y que los reclamos realizados hasta ahora no tuvieron una respuesta efectiva.

“El vertedero está colapsando y no nos hacen caso”, señaló Cardozo, al insistir en la necesidad de que el municipio envíe una retroexcavadora u otra maquinaria pesada para mejorar el acceso y realizar trabajos de relleno sanitario.

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Los trabajadores también cuestionaron que los recolectores abonan un canon a la Municipalidad para ingresar y depositar los residuos, pero consideran que los recursos no se traducen en mejoras visibles dentro del vertedero.

Advierten sobre una situación aún peor

Los recicladores expresaron además su preocupación ante el pronóstico de lluvias para este miércoles o jueves. Advierten que, si se registran precipitaciones, el camino podría quedar prácticamente inhabilitado.

Actualmente, según los datos proporcionados por Fernando Ramírez, más de 120 recolectores y alrededor de 30 personas dedicadas al reciclaje desarrollan sus actividades diariamente en el vertedero.

Municipio promete intervención

Ante los reclamos, el intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), explicó que la maquinaria municipal todavía no pudo ingresar al vertedero debido a que se encuentra en un taller de la ciudad realizando trabajos de mantenimiento.

Ramírez señaló que la maquinaria viene siendo utilizada también para trabajos de limpieza de cauces hídricos, por lo que requiere mantenimiento antes de volver a operar.

“En estos días sale y el jueves o viernes aproximadamente estaría en el vertedero haciendo los trabajos de relleno sanitario y también despejando el camino”, afirmó el jefe comunal.

El intendente pidió paciencia a los recolectores y recicladores, asegurando que la problemática será atendida y que la maquinaria permitirá mejorar las condiciones del acceso y avanzar con el relleno sanitario.

Ramírez explicó además que el vertedero cuenta con 16 hectáreas de superficie, de las cuales actualmente se estarían utilizando aproximadamente ocho hectáreas.

Mientras aguardan la intervención municipal, los trabajadores continúan desarrollando sus tareas en condiciones cada vez más complicadas y esperan que la maquinaria llegue antes de que nuevas lluvias conviertan el acceso al vertedero en un punto prácticamente intransitable.