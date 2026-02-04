Nuevo incendio en el vertedero de Pilar vuelve a encender la alarma ambiental

El incendio se registró aproximadamente a las 18:00 de este miércoles en el vertedero municipal de Pilar, donde un incendio de importantes proporciones, atribuido a la acumulación de gases generados por las basuras enterradas en el marco del sistema de relleno sanitario. La densa humareda afectó a zonas cercanas y obligó a un despliegue de emergencia para intentar controlar la situación.

Vecinos del lugar manifestaron su preocupación y hartazgo ante la reiteración de estos episodios. “Esto es una bomba de tiempo”, expresó uno de los pobladores de la zona, quien señaló el peligro constante que representa el vertedero para la salud y el medio ambiente.

La ingeniera Lucía González, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Pilar, informó que se solicitó apoyo a cuerpos de bomberos voluntarios de localidades vecinas, como Alberdi y San Ignacio Misiones, ante la magnitud del siniestro. Además, reconoció que estos incendios suelen repetirse cada verano. “Cada año, con las altas temperaturas, ocurre este tipo de hechos”, explicó.

Por su parte, el subcomisario Cristian Ayala, de la Comisaría Tercera de Villa Paso, pidió prudencia a la ciudadanía, especialmente en la zona de acceso al vertedero, ubicado en el kilómetro 4 de la ruta PY19.

“Solicitamos a los vecinos y a la población en general extremar los cuidados debido al humo que se genera en el lugar”, indicó.

El nuevo incendio vuelve a poner en debate la gestión de residuos en Pilar y la necesidad de soluciones de fondo para evitar que estos episodios se repitan año tras año, con consecuencias cada vez más graves para la comunidad.