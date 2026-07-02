IPS Ingavi hace un llamado urgente a la donación de sangre

Ante la preocupante disminución en las donaciones de sangre durante la temporada invernal, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi ha reforzado su llamado a la solidaridad.

La institución busca sensibilizar a los asegurados y a la ciudadanía en general sobre la necesidad imperativa de mantener los niveles óptimos en su Banco de Sangre para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier urgencia médica.

El Dr. Herib Zaldívar, jefe del Servicio de Medicina Transfusional del IPS Ingavi, explicó el impacto vital de este acto voluntario: “Una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas y es fundamental para mantener el stock necesario para la atención diaria”.

La sangre es un recurso irremplazable, indispensable para pacientes que enfrentan cirugías complejas, procesos oncológicos, trasplantes, complicaciones en embarazos, partos o víctimas de accidentes. Según el especialista, el compromiso de los donantes es el pilar que sostiene la capacidad de respuesta del hospital.

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Bajo el lema “Este invierno la gotita de sangre está triste... Pero vos podés cambiar esa historia”, el hospital busca romper la tendencia estacional donde las bajas temperaturas suelen reducir la afluencia de donantes. Desde el centro asistencial enfatizan que, aunque el clima cambie, la demanda de sangre es constante y no conoce pausas.

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Donar sangre es un procedimiento médico seguro, rápido y, sobre todo, un acto de altruismo que permite ofrecer una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitan.

¿Dónde y cuándo donar?

El Banco de Sangre del IPS Ingavi se encuentra ubicado en el 2.º piso, Bloque D, del hospital. Los interesados pueden acercarse en los siguientes horarios:

Lunes y miércoles: de 07:00 a 12:00.

Martes, jueves, viernes, sábados y domingos: de 07:00 a 16:00.

El IPS Ingavi invita a la comunidad a convertirse en donantes voluntarios y habituales. Unos pocos minutos de tu tiempo pueden ser el recurso más valioso para salvar una vida.