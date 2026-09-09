Caacupé 2026: realizan mejoras en la Basílica para la festividad mariana

Las intervenciones llevadas a cabo en la Basílica de la Virgen de Caacupé tienen por objetivo preparar los principales espacios del templo para recibir a los miles de devotos que llegan durante la festividad mariana. El evento religioso más importante del país se inicia oficialmente con el novenario, el 28 de noviembre, y se extiende hasta el 8 de diciembre.

Las obras comprenden la renovación y puesta en valor de las veredas, trabajos en la explanada principal y el templete, lugares de permanente circulación y concentración de peregrinos, especialmente durante las jornadas centrales de la festividad mariana.

El acondicionamiento de estos espacios apunta a mejorar las condiciones de seguridad para los visitantes y facilitar el desplazamiento de los fieles dentro del predio de la Basílica. Asimismo, se busca generar espacios más cómodos y accesibles para las personas que participarán de las diferentes actividades religiosas.

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Preparativos ante la gran afluencia de peregrinos

Cada año, Caacupé recibe a miles de personas provenientes de diferentes puntos del país, quienes llegan a la Capital Espiritual de la República para participar de las celebraciones en honor a la Virgen intercesora de los Milagros.

El próximo 28 de noviembre comenzará el novenario en honor de la Virgen de Caacupé, dando inicio a una de las celebraciones religiosas más importantes del Paraguay. La festividad se extenderá hasta el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción y jornada central de la celebración.

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Ante esta importante movilización de fieles, los trabajos de infraestructura representan una parte fundamental de los preparativos. La renovación de las veredas y el acondicionamiento de los espacios de circulación permitirán mejorar las condiciones para quienes acudan caminando, en familia o en grupos de peregrinación.

Santuario preparado para la fiesta

Los trabajos forman parte de la preparación de la Basílica ante una de las fechas más importantes del calendario religioso paraguayo. La festividad de Caacupé congrega cada año a miles de peregrinos que llegan movidos por la fe, la devoción y el deseo de agradecer o cumplir promesas a la Virgen.

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