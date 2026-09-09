Crisis sanitaria: Trabajadores de la Salud exigen recomposición salarial equitativa para todos, no solo médicos

A través de un comunicado público, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS) expresó su respaldo a las demandas del sector médico, pero aclaró que la crisis afecta a todo el equipo de salud.

“La FNTS expresa su respaldo con las reivindicaciones del sector médico. Al mismo tiempo, reafirma que la problemática salarial y laboral alcanza a todo el equipo de salud: médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, licenciados, técnicos, personal de apoyo, administrativos y demás trabajadores que sostienen diariamente la salud pública”, señala parte del texto difundido.

En otro apartado, el gremio enfatiza que no deben existir trabajadores “de primera y de segunda”, argumentando que todos los sectores contribuyen diariamente al sostenimiento del sistema y sufren la pérdida de poder adquisitivo.

“La respuesta del Estado debe ser integral. Si existe una recomposición salarial para un sector, esta debe contemplar al conjunto de los trabajadores de la salud, con criterios de equidad, justicia y reconocimiento de las responsabilidades y competencias de cada grupo ocupacional”, remarca.

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Carrera sanitaria como “política de Estado”

Como salida de fondo a las históricas carencias del sector público, la FNTS remarca la necesidad de instalar un sistema de escalafón profesional y laboral que abarque a todo el funcionariado.

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“La FNTS sostiene históricamente la necesidad de una verdadera carrera sanitaria como política de Estado: un sistema que ordene, jerarquice y dignifique al trabajador de salud, considerando formación, responsabilidad, especialización, antigüedad, desempeño y trayectoria”.

Finalmente, el gremio resume su posición fijando exigencias puntuales hacia las autoridades nacionales. Entre las medidas reclamadas figuran:

Recomposición salarial para todo el equipo de salud

Igualdad de derechos y oportunidades, sin discriminación entre grupos ocupacionales

Implementación efectiva de la Carrera Sanitaria

Convocatoria inmediata a “una mesa nacional de diálogo que incluya a todos los trabajadores de la salud

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