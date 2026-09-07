Crisis sanitaria: más de 200 anestesiólogos presentan renuncias ante el Ministerio de Salud

En una contundente medida de fuerza, representantes gremiales del sector confirmaron que las dimisiones responden al extremo grado de precariedad en el ambiente de trabajo, signado por un desabastecimiento crónico de insumos básicos de reanimación y medicamentos que se arrastra desde hace casi un año, además de reclamos salariales que el Gobierno aún no ha logrado solucionar.

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Hospitales desabastecidos e intervenciones paralizadas

Una severa crisis sanitaria podría paralizar los quirófanos y servicios de urgencia en los principales centros médicos del Paraguay. Las renuncias ingresadas de manera en bloque afectan tanto a centros asistenciales de la capital como a los hospitales de referencia en el interior del país.

Entre los establecimientos impactados se encuentran el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional de Itauguá, el Ineram, el Instituto de Medicina Tropical (IMT), el Hospital General de Luque, el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, el Materno Infantil de San Pablo, el Hospital Cardiológico San Jorge, así como los centros regionales de Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Villarrica y Salto del Guairá, entre otros.

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En el caso del Hospital de Encarnación, de un plantel de 19 profesionales de anestesia solo quedan tres en funciones, lo que vuelve inviable incluso la cobertura regular de las guardias de urgencia.

“Sin los anestesiólogos no se pueden realizar cirugías de urgencia ni programadas. Tampoco procedimientos de diagnóstico especializado como endoscopías, colonoscopías o estudios con sedación, ni la asistencia de reanimación crítica en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI)”, advirtió la Dra. Nélida Caballero, anestesióloga del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, quien junto a sus colegas cirujanos pediátricos ya había presentado dimisión días atrás.

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Reclamos por insumos y condiciones salariales

Desde el Sindicato de Médicos Anestesiólogos del Paraguay, la Dra. Sara Burgos y la Dra. Caballero explicaron que el trasfondo de la protesta va más allá de la propuesta estatal de equiparar contratados o disponer nombramientos.

Denuncian que los hospitales carecen de insumos elementales como tubos endotraqueales y medicamentos inotrópicos, obligando a los propios pacientes o a los médicos a costear de su bolsillo los insumos de reanimación durante una emergencia.

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“La precariedad de nuestro ambiente laboral llegó al extremo. El Gobierno promete partidas presupuestarias, pero muchas veces se destinan únicamente al pago de deudas de ejercicios anteriores y no vemos los insumos en físico en las salas de operación”, remarcó la Dra. Caballero.

A esto sumaron la exigencia de un reajuste salarial justo que reconozca los más de 10 a 12 años de formación universitaria y de especialización que requiere la profesión, ante los desgastantes traslados y el nivel de estrés que implica el ejercicio de la disciplina.

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Cuenta regresiva para el Ministerio

Con la entrega de los documentos, el Ministerio de Salud cuenta con plazos legales de 10 días para expedir las resoluciones correspondientes a los médicos nombrados y de 30 días para el personal bajo modalidad de contrato.

De no haber una respuesta favorable ni garantías concretas antes de la finalización de dichos plazos, la desvinculación de la fuerza anestesiológica quedará firme, dejando al sistema de salud al borde de la paralización total de sus quirófanos a nivel nacional.