Sinamed oficializa nueva huelga nacional de médicos para este mes

Este martes, el Sinamed presentó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) una notificación de declaración de una nueva huelga general de médicos.

La medida de fuerza, que tiene alcance nacional, está programada para desarrollarse durante 48 horas ininterrumpidas, comenzando el lunes 21 de septiembre de 2026 a las 00:00 y finalizando, al día siguiente a las 23:59 horas

“Estamos oficializando por un motivo importante; tenemos tiempos que cumplir. Esto es para que se abra, hoy está abierto un canal, pero un canal más oficial para negociar también con el intermediario que sería el Ministerio de Trabajo. Repito, nuestro objetivo no es llegar a una huelga, sino que se resuelva esta problemática”, citó la doctora Rossana González, titular del Sinamed.

Como ya había ocurrido previamente, la convocatoria afectará a todos los servicios y establecimientos dependientes de Salud Pública en todo el país, aunque el gremio reiteró que se prevé la cobertura en los servicios esenciales e imprescindibles, entre ellos, urgencias, terapias intensivas y diálisis.

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Motivo de la huelga

Nuevamente y tras el fracaso del Gobierno para llegar a un acuerdo con el gremio, el motivo de esta movilización es el reclamo de un reajuste salarial inmediato para el personal médico, que abarca a médicos nombrados, contratados, residentes y pasantes rurales.

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Además, el argumento es porque las asignaciones salariales del sector se encuentran congeladas desde hace más de una década.

Por esto los profesionales exigen la actualización del salario básico por inflación acumulada y una equiparación y nivelación mediante un incremento de G. 3.000.000 por vínculo laboral con el objetivo de recomponer su poder adquisitivo frente a las brechas salariales que existen del sistema de salud pública.

El Sindicato Nacional de Médicos ya realizó una huelga nacional entre el 24 y el 28 de agosto pasado, pero la medida vuelve a convocarse ante la inexistencia de un acuerdo entre el Estado y el personal de blanco. En medio de esto, desde Salud Pública ya se confirmaron más de 440 renuncias de profesionales.

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