Guairá: Comunidades indígenas denuncian abandono y claman por caminos y agua potable

Miembros de la comunidad indígena Yvyty Miri, ubicada en la compañía Santa Cecilia del distrito de Independencia, departamento de Guairá, reclamaron una intervención urgente de las instituciones del Estado para atender las necesidades básicas que enfrentan desde hace años.

Los pobladores piden principalmente la construcción y reparación de caminos de todo tiempo que permitan mantener la conexión con las comunidades incluso durante los días de lluvia. Actualmente, los caminos vecinales se vuelven prácticamente intransitables, dificultando el traslado de personas y la llegada de servicios y asistencia.

A la precariedad vial se suma la falta de un sistema de provisión de agua potable. Las familias dependen de un pequeño arroyo que atraviesa la zona y de la recolección de agua de lluvia para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar, higienizarse y limpiar.

El líder de la comunidad Yvyty Miri, Valentín Escobar, realizó un nuevo llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que intervengan antes de que la situación vuelva a agravarse con la sequía.

“Pedimos caminos de todo tiempo, necesitamos caminos con urgencia en la comunidad Yvyty Miri de Independencia, pedimos a la Gobernación y la Municipalidad, porque nos dejaron abandonados”, manifestó Escobar.

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El dirigente indígena señaló que los pedidos fueron realizados en reiteradas ocasiones ante diferentes instituciones, pero que hasta ahora no recibieron una solución definitiva. Escobar también pidió que se concrete la instalación de un sistema de provisión de agua antes de los meses de mayor escasez.

“Necesitamos tener agua potable antes de que haya otra vez sequía, todos los años nos quedamos sin agua”, sostuvo.

El reclamo fue extendido al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), la Gobernación de Guairá, la Municipalidad de Independencia y el Gobierno Nacional. Los pobladores esperan que las instituciones coordinen una respuesta que permita garantizar servicios básicos de manera permanente.

Denuncia de larga data

La falta de agua ya había sido denunciada luego de la inauguración de un moderno sanitario sexado en la Escuela Básica N° 7991 de Yvyty Miri. La obra, encarada por la Gobernación de Guairá, tuvo un costo de G. 125 millones, pero permanece sin poder ser utilizada debido a la falta del líquido vital.

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Durante el acto de inauguración, realizado en abril de 2025, autoridades departamentales habían señalado que se gestionarían soluciones para dotar de agua a la comunidad, incluyendo la posibilidad de perforar un pozo artesiano. Sin embargo, los pobladores afirman que las promesas no se concretaron.

De acuerdo con los líderes comunitarios, el Indi también había asumido compromisos para avanzar con la perforación del pozo. Una de las últimas promesas establecía que los trabajos comenzarían en octubre del año pasado, pero el proceso quedó nuevamente paralizado tras cambios en la conducción de la institución.

Mientras tanto, cuando el arroyo se seca, las familias deben recorrer varios kilómetros para conseguir agua de vecinos de otras compañías. La situación afecta especialmente a niños, mujeres y adultos mayores, quienes deben afrontar el traslado del recurso para cubrir las necesidades cotidianas.

Obligados a salir a las calles

La situación de las comunidades no es nueva. En 2024, integrantes de Yvyty Miri e Yvyty Corá llegaron a instalarse frente a la Gobernación de Guairá para exigir respuestas. Tras aquella movilización, se enviaron maquinarias para mejorar los caminos, pero los trabajos quedaron inconclusos y, según los pobladores, fueron retomados recién varios meses después.

Actualmente, los líderes indígenas insisten en que las intervenciones parciales no son suficientes y reclaman soluciones permanentes.

“Pedimos a todas las instituciones que administran el Estado, al Indi, a la Gobernación, a la Municipalidad y a la Presidencia”, expresó Escobar.

Las comunidades Yvyty Miri e Yvyty Corá, integradas mayoritariamente por familias del pueblo Mbya Guaraní, aguardan respuestas concretas para garantizar el acceso al agua potable, caminos transitables y condiciones dignas para la educación y la vida cotidiana.