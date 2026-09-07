Óscar Denis: el “cautiverio” de su familia a seis años del secuestro

Este miércoles se cumplirán seis años desde el secuestro del exvicepresidente de la República Óscar Denis, quien fue raptado por miembros del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el departamento de Concepción el 9 de septiembre de 2020.

El ex vicepresidente Denis es una de tres personas que fueron secuestradas por grupos armados como el EPP que nunca han sido liberadas o encontradas, junto al suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, raptado en 2024; y el ganadero Félix Urbieta, con ubicación desconocida desde 2016.

A pesar de promesas hechas por dos gobiernos – los de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña -, las autoridades no han sido capaces de dar novedades a la familia Denis sobre el destino del expolítico.

“Es un cautiverio que vivimos como familia”

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Lorena Denis, hija del ex vicepresidente, lamentó la incertidumbre en la que sigue existiendo su familia.

“Seis años es mucho tiempo de espera y mucho tiempo para que el Gobierno no nos dé una respuesta sobre mi padre”, dijo. “Es un cautiverio que vivimos como familia, no saber qué pasó de tu papá, si está vivo, está muerto, dónde está, qué hicieron con él, es algo que no le deseo a nadie, despertar todos los días queriendo tener respuestas”.

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Cuestionó la aparente falta de nuevas iniciativas del Gobierno, que - según dijo – sigue utilizando las “mismas estrategias” que no han dado resultados en seis años.

Lamentó también la falta de contacto directo del Gobierno con las familias de los tres secuestrados. Comentó que no ha habido una reunión informativa con representantes del Poder Ejecutivo en más de un año.

Señaló que en todo ese tiempo tampoco ha habido información de avances concretos en las investigaciones, solo promesas vagas de “encontrar a los tres”.

Conferencia de prensa el miércoles

Lorena Denis comentó que el próximo miércoles su familia hará una conferencia de prensa – exactamente a las 9:09, en referencia a la fecha del secuestro – en la que apelarán por información y empatía no al Gobierno, sino a “ese paraguayo que pueda saber algo”.

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“No olviden que tres paraguayos siguen secuestrados y si saben algo comuníquense con nosotros, aunque crean que es algo insignificante”, pidió.