Hija de Óscar Denis critica pretextos y “despilfarro” del Gobierno, que sigue sin hallar a su padre

Un tema de polémica en los últimos días ha sido el anuncio del Gobierno de que este año no se llevaría a cabo el tradicional desfile militar que se realiza cada año en Asunción con motivo del Día de la Independencia.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, afirmó que uno de los motivos detrás de esa decisión fue la intención del Gobierno de priorizar la búsqueda de personas que continúan con ubicación desconocida luego de haber sido secuestradas por grupos armados como el EPP.

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Sin embargo, finalmente el Gobierno reculó en su decisión y anunció que el desfile sí se realizaría.

“La prioridad no se anuncia, se demuestra”

La lógica de la afirmación del ministro González sobre priorizar la búsqueda fue cuestionada por las familias de los secuestrados, que señalaron que el desfile militar sí se realizó en años anteriores, lo que desde su perspectiva deja implícito que en esos años -y en el actual, tras la decisión del Gobierno de sí realizar el desfile– la búsqueda no fue una prioridad.

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“La prioridad no se anuncia, se demuestra”, dijo hoy a ABC Cardinal Beatriz Denis, cuyo padre fue secuestrado por el EPP en septiembre de 2020 y cuya ubicación sigue siendo desconocida hasta ahora. “Ahora sí hay desfile, ¿o sea que no se les buscará a los secuestrados?”, refirió.

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La hija del exvicepresidente reiteró la sensación de incertidumbre que tiene su familia sobre el estado de la búsqueda de su padre y de los demás secuestrados que nunca fueron devueltos como el policía Edelio Morínigo (secuestrado en 2014), el ganadero Félix Urbierta (2016) y el peón de estancia Almir de Brun, quien fue raptado en febrero de este año.

“No sabemos si realmente están centrados, qué pasa con los otros secuestrados, si están o no trabajando”, dijo.

“Despilfarro” del Gobierno, que alega “falta de recursos”

Beatriz Denis mencionó también las recientes revelaciones sobre supuestos gastos del Gobierno en campañas de propaganda y ataques en redes sociales a medios de comunicación y actores políticos críticos, que calificó como un “despilfarro”, teniendo en cuenta que la “falta de recursos” fue una excusa que el Gobierno presentó en ocasiones a su familia en el contexto de la búsqueda hasta ahora infructuosa de Óscar Denis.

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Comentó que, poco después de que el actual Gobierno asumiera el poder en 2023, su familia se reunió con las autoridades para elaborar una estrategia comunicacional relacionada al ofrecimiento de recompensas por información que pueda llevar a la localización de Denis.

Esas estrategias nunca se implementaron por “falta de recursos”, dijo Beatriz Denis.