Palada inicial para la refacción del Estadio Ycuá Pytã de Villarrica

Este miércoles se realizó el acto simbólico de palada inicial para las obras de refacción del Estadio Ycuá Pytã de Villarrica, con lo que comienza a hacerse realidad el proyecto de mejoras de la infraestructura.

La obra financiada por la Gobernación de Guairá cuenta con un presupuesto de G. 1.458.211.000 y fue adjudicada a la empresa GFEN Construcciones, de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El contrato fue establecido bajo la modalidad plurianual y contempla la ejecución de los trabajos durante los años 2026 y 2027.

De acuerdo con el proyecto, los trabajos incluyen intervenciones en graderías, vestuarios, cabinas, techo y sistema de desagüe, además del reemplazo de los antiguos palcos de madera por estructuras de hormigón.

Otro de los componentes de la obra será la aplicación de pintura en los diferentes sectores del estadio, como parte de los trabajos de mantenimiento y renovación de la infraestructura. El proyecto contempla igualmente la construcción de un nuevo pórtico, que formará parte de las intervenciones previstas en el acceso al recinto.

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En cuanto al sistema de evacuación de agua, se ejecutarán trabajos de canalización del desagüe pluvial, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la infraestructura destinada al manejo de las aguas de lluvia.

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Una de las modificaciones previstas corresponde a los antiguos palcos de madera. Estos serán retirados y reemplazados por nuevas estructuras de hormigón.

Antecedente del proyecto

La refacción del Estadio Ycuá Pytã había sido anunciada anteriormente por la Gobernación de Guairá como un proyecto de remodelación integral del recinto.

En la presentación inicial se estimaba una inversión de aproximadamente G. 1.200 millones y se planteaba la ejecución de mejoras estructurales, adecuaciones de accesibilidad y la incorporación de nuevos espacios para los usuarios.